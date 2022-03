La narration de documentaires sportifs, un défi motivant pour Paul Houde

L’animateur Paul Houde assure la narration d’un nouveau documentaire audio relatant la première année de Sidney Crosby dans la Ligue nationale de hockey. Le natif de Saint-Laurent se dit comblé par ce type de projet qui lui permet de revivre des événements importants dans leurs moindres détails.

Le documentaire Sidney Crosby: L’année recrue relate en détail la première année du joueur originaire de Nouvelle-Écosse à travers huit chapitres une durée totale de plus de quatre heures.

On y aborde entre autres son repêchage, ses premiers matchs et sa relation avec Mario Lemieux, le tout accompagné d’entrevues avec ses parents, d’anciens coéquipiers ainsi que plusieurs autres.

«Lorsqu’ils m’ont envoyé les résumés d’épisodes, j’ai été intrigué par le contenu, explique Paul Houde. Je me suis dit que le meilleur moyen d’obtenir des réponses à mes questions c’était de faire la narration.»

L’animateur connu pour sa mémoire et son amour des statistiques a beaucoup appris en participant à ce projet.

«J’ai été vraiment étonné entre autres de voir à quel point ses parents souhaitaient qu’il soit repêché par les Canadiens, dit-il. Depuis que j’ai fait la narration, je ne vois plus Sidney Crosby de la même façon.»

Influence laurentienne

Paul Houde a passé les six premières années de sa vie à Saint-Laurent, avant de déménager avec sa famille à Laval. Ses premiers coups de patin ont eu lieu au parc Decelles.

«Dès l’âge de 4 ou 5 ans, j’étais déjà fou des sports, raconte-t-il. C’était très facile de s’intéresser aux Canadiens à l’époque parce qu’ils gagnaient la coupe souvent. Cet engouement, c’était une religion.»

M. Houde est cependant rapidement devenu partisan des Blackhawks de Chicago. «C’était difficile de se procurer un chandail donc c’est ma tante qui demeurait à Saint-Laurent qui m’en avait cousu un», se souvient-il.

Très jeune, il simule déjà, avec son frère, Pierre Houde, des descriptions de parties de hockey dans son sous-sol. «J’écrivais même des rapports d’après match avec statistiques et commentaires, continue-t-il. On préparait un peu, sans le savoir, cette carrière qu’on a eue mon frère et moi.»

Il obtient plus tard son premier emploi à la radio en 1975, alors qu’il étudie en géographie. Bien qu’il termine son baccalauréat, il ne travaillera finalement jamais dans ce domaine à la suite de ses succès dans les médias.

Avenir

Après plus de 45 ans de carrière, Paul Houde aimerait continuer à participer à des documentaires de la sorte, qui lui permettent de prendre le temps d’apprécier la grandeur d’événements clés dans le monde du sport.

«Plus on a d’information instantanée, moins on a de distance pour mesure la grandeur des choses, explique-t-il. Ce que ça fait, c’est qu’on perd des détails qui ont eu une importance considérable. De participer à une série comme celle-là me permet de prendre du recul pour apprécier ces événements comme ils se doivent.»

Une autre série dont Paul Houde assurera la narration ainsi que plusieurs entrevues devrait sortir à la fin de l’été au sujet du 50e anniversaire de la Série du siècle de 1972.

«Je suis vraiment honoré d’avoir pu faire partie de deux documentaires de la sorte dans la même année, partage-t-il. C’est le genre de projet à ce stade de ma carrière qui m’anime terriblement sur lesquels je pourrais travailler sans compter.»

Le documentaire sur les débuts de Sidney Crosby est disponible sur le site internet d’Audible.