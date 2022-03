L’érablière urbaine de Saint-Laurent, un succès! 

L’activité d’érablière urbaine organisée par la SDC Quartier D le samedi 26 mars dernier fut un véritable succès.

Plusieurs commerçants, citoyens et élus de Saint-Laurent se sont rassemblés au parc Beaudet afin de déguster un morceau de tire d’érable, participer à des ateliers de danse traditionnelle ou encore tout simplement profiter des premières belles températures du printemps.

L’événement était animé pour une 17e année par Mario Bonenfant, alias Capitaine Sirop.

Pour le président de la SDC Quartier D, Berj Merdjanian, ce retour de l’événement après un an d’absence en raison de la pandémie était une bonne nouvelle. Il promet que la prochaine édition sera encore plus importante. «On fait ça pour montrer la culture québécoise aux gens de Saint-Laurent. J’adore la culture d’ici. Il y a beaucoup d’enfants qui sont venus et qui ont adoré. On a beaucoup de gens de différentes nationalités qui étaient aussi présents, c’est une bonne nouvelle! L’an prochain, on souhaite que ce soit plus gros!», raconte l’homme d’affaires qui s’est établi au Québec il y a plus de 48 ans.