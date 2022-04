Saint-Laurent permet l’installation de panneaux solaires sur toits en pente

Un changement au règlement de zonage de l’Arrondissement adopté lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement rend possible et encadre l’installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur les toits en pente de son territoire.

Alors que l’installation sur toits plats est possible à Saint-Laurent depuis 2015, elle le sera également pour les toits en pente. Quelques critères doivent cependant être respectés pour que les panneaux soient intégrés de façon harmonieuse.

Par exemple, la réduction de l’impact visuel depuis la rue, l’utilisation de matériaux durables et de qualité ainsi que le respect du cadre bâti seront nécessaires afin de pouvoir procéder à l’installation. Les bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural ne pourront s’en prévaloir.

«Avec cette nouvelle règlementation, nous sommes soucieux de préserver l’harmonie de notre territoire», indique le maire Alan DeSousa, par communiqué.

Certaines demandes pourraient aussi faire l’objet d’étude d’ensoleillement, notamment celles dont le toit en question a plus d’un versant faisant face à la rue.