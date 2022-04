Saint-Laurent: plus d’une centaine de projets prioritaires pour 2022

En vertu de son plan stratégique 2022-2025 adopté l’automne dernier, l’Arrondissement de Saint-Laurent a identifié 111 projets prioritaires pour l’année 2022 lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement qui s’est déroulée lundi soir.

Tout comme le plan stratégique qui avait été élaboré à la suite d’une consultation menée auprès de 500 personnes, les projets qui se trouvent dans la liste de ceux considérés comme prioritaires pour cette année par l’administration sont répartis selon cinq axes stratégiques.

L’axe environnemental est celui qui contient le plus grand nombre d’éléments identifiés, soit 48 projets. L’Arrondissement souhaite ainsi lancer la première étape de son plan d’urgence climatique 2021-2030 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) produite sur son territoire et à protéger la biodiversité. Saint-Laurent projette donc d’optimiser les performances énergétiques de la mairie et de l’aréna Raymond-Bourque et souhaite obtenir une certification LEED pour la restauration de la Maison Robert-Bélanger.

Par ailleurs, Saint-Laurent s’engage à réduire la tonte de gazon dans les espaces verts, à tenir des événements écoresponsables, à offrir des programmes pour l’achat d’équipements domestiques ou d’entretien paysager écologique ainsi que pour l’achat de produits hygiéniques écoresponsables. Des améliorations à la gestion des matières résiduelles et organiques seront aussi apportées.

Toujours sous l’axe environnemental, l’administration laurentienne se concentrera également sur la restauration des boisés des parcs Marcel-Laurin et Guillaume-Bruneau. Elle plantera 200 arbres sur son territoire et fera diverses études concernant les couleuvres brunes, les chauves-souris, la flore, les frênes à abattre et les micromammifères dans les milieux naturels publics.

Des milieux de vie inclusifs et l’unification des aménagements urbains

Saint-Laurent souhaite également maintenir une bonne cohésion sociale (19 projets en ce sens) et maintenir une certaine unité dans le développement urbain de ses quartiers (15 projets). Ainsi, l’Arrondissement lancera un projet de recherche afin de mieux rejoindre la population et de créer un sentiment d’appartenance, particulièrement chez les communautés culturelles. Les séances du conseil pourraient aussi être décentralisées et les citoyens davantage consultés. Quant aux organismes communautaires, l’administration désire évaluer les besoins en locaux et faire des représentations afin d’augmenter le financement des organismes sociaux.

Du côté des aménagements urbains, des plans d’aménagement concernant les quartiers TOD et POD (NDLR: Transit-oriented development et Pedestrian Oriented Development) seront élaborés, tout comme une vision économique pour le secteur Côte-de-Liesse. Des travaux de raccordement du boulevard Cavendish et du boulevard Thimens figurent également dans la liste des projets prioritaires.

Mobilité et économie

Finalement, une quinzaine de projets ont été identifiés concernant la mobilité durable sur le territoire de l’arrondissement et 14 touchent la relance de l’économie. Parmi ceux-ci, on trouve la réalisation des pistes cyclables du boulevard Marcel-Laurin, entre Poirier et Saint-Exupéry, ainsi que celle des artères Poirier/Cohen et Bois-Franc. Des améliorations sur le plan de la sécurité seront également apportées sur la bande cyclable en direction nord sur Sainte-Croix ainsi qu’à la connexion des pistes Marcel-Laurin et Tassé. L’Arrondissement contribuera aussi à la réalisation du REM et des projets de la STM ainsi qu’au développement des réseaux BIXI et Communauto. Par ailleurs, un comité sur la sécurité routière doit être mis en place.

Sur la scène économique, l’administration fournira des efforts afin d’encourager l’embauche de main-d’œuvre locale, notamment en élaborant une campagne multicanal. Elle souhaite aussi étendre la couverture Wi-Fi dans les chalets des parcs sur son territoire et accompagner une centaine d’entreprises dans leur virage numérique et robotique.