Le CS Saint-Laurent s’offre un nouveau logo pour ses 40 ans

Le Club de soccer Saint-Laurent change de logo dans le cadre de son 40e anniversaire. Le nouvel écusson de l’équipe reprend plusieurs éléments des armoiries et du logo de l’Arrondissement tout en préservant la forme de son ancien blason.

La couronne, présente sur le haut du logo, rappelle celle des armoiries de Saint-Laurent. Les trois pointes de cette dernière font quant-à-elles référence aux trois sphères de l’emblème de l’Arrondissement. Celles-ci représentent les trois principales communautés culturelles à l’époque de sa création, soit les populations françaises, anglaises et juives.

Les formes triangulaires au centre du blason représentent de leur côté des sommets de montagnes. «Le symbole du triangle que l’on associe à l’équilibre et la force, connote également le but à atteindre et la croissance, aussi bien celle du club que de l’individu», peut-on lire dans la présentation du directeur d’équipement du club, Mateo Cabanettes.

Le CS Saint-Laurent amorcera sa première saison dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) le 7 mai au Cégep Vanier à 17h30 contre le Ottawa South United.