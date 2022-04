Compostage dans les immeubles: Saint-Laurent poursuit son implantation

Après avoir introduit un projet-pilote de collecte de matières organiques dans 33 immeubles de 9 logements ou plus ainsi que 50 immeubles d’industries ou de commerces, ce sont maintenant 195 immeubles et 2344 unités d’habitation qui seront invités à composter d’ici la fin de l’année, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Selon un rapport de l’organisme VertCité, plus de 80% des 871 participants au projet-pilote lancé l’an dernier qui ont été rencontrés démontrent un intérêt relativement élevé ou très élevé pour l’initiative.

C’est ce bilan positif qui pousse le conseil d’arrondissement à élargir le projet. «Une fois de plus, notre communauté est au rendez-vous des défis de l’urgence climatique et j’en suis très fier, indique le maire Alan DeSousa. Cela donne un signal fort et positif pour la suite du déploiement.»

Dans les prochaines semaines, une première communication sera envoyée aux gestionnaires d’immeubles afin de répondre à leurs questions. Un avis leur sera ensuite acheminé en septembre pour les informer du début de la collecte.

Quelque 87 immeubles industriels ou commerciaux sont également visés par cette deuxième phase d’implantation. Certaines écoles seront également invitées à introduire la collecte des matières organiques dans leurs édifices.