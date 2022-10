Saint-Laurent: un cambrioleur rôde dans Bois-Franc (vidéo)

Des caméras de surveillance d’un résident ont capté des images d’un individu tentant de s’introduire à l’intérieur d’un véhicule dans le quartier Bois-Franc à Saint-Laurent. Plusieurs résidents affirment avoir été victimes de vols dans leur véhicule au cours des derniers jours.

La vidéo obtenue par Métro montre un individu masqué portant un manteau noir et des pantalons bleus s’approcher d’un véhicule et tenter d’ouvrir la portière avant. N’y arrivant pas, il décide de rebrousser chemin.

Ces images font surface quelques jours seulement après qu’une autre vidéo eut été publiée sur le groupe Facebook Bois-Franc & Nouveau Saint-Laurent Community montrant une personne qui s’introduit dans un véhicule dont les portières sont demeurées débarrées.

Dans son dernier rapport bimensuel, le poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recense 120 vols de véhicules et 50 vols dans les véhicules pour les mois de juillet et août ayant eu lieu sur le territoire de Saint-Laurent.

Sur son site internet, le SPVM fait part de plusieurs conseils pour prévenir ses vols, qui sont de plus en plus fréquents à Montréal. On propose entre autres de ne rien laisser à la vue dans le véhicule et de stationner son véhicule dans un endroit bien éclairé.