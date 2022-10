Benoît Nadeau et Catherine Pinelli devant leurs décorations d’Halloween.

Décorer pour une bonne cause

Un couple de Saint-Laurent décore sa demeure en maison hantée pour l’Halloween afin d’amasser des dons pour la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec.

Pierres tombales, jeux de lumière et figurants effrayants sont présents depuis de nombreuses années pour l’Halloween devant cette maison de la rue Pierre-Dagenais.

Pour Benoît Nadeau, il s’agit une véritable passion qui date de sa tendre enfance. Aidé de sa conjointe, Catherine Panelli, il consacre plusieurs dizaines d’heures par année à la confection de ses décorations.

«Quand je passais moi-même l’Halloween, une maison avec beaucoup de décorations m’a marqué, explique-t-il. Donc ensuite je me suis dit que ce serait le fun de recréer ça pour que les jeunes puissent vivre ça et que ça les marque à leur tour.»

Dès l’âge de 18 ans, il a commencé à créer des décorations pour la maison de ses parents. «Plus tard, j’ai eu des enfants, donc c’était moi qui passais l’Halloween avec eux, mais quand ils ont arrêté, j’ai pu consacrer du temps aux décorations», continue-t-il.

Depuis 2020, le couple profite également de l’Halloween pour amasser des fonds pour la SLA en mémoire d’une cousine décédée l’année précédente de cette maladie.

«Il y a plusieurs centaines de personnes qui passent l’Halloween dans le quartier donc on s’est dit que ce serait une belle opportunité pour amasser des dons, indique Catherine Panelli. On veut aider l’accompagnement des personnes affectées par la maladie et la recherche d’un remède.»

En plus de cette activité de collecte de dons, le couple, en compagnie d’autres membres de la famille, amasse également des canettes et vend des bonbonnières au profit de la SLA. Au total, le groupe nommé «les ondes positives» a amassé 80 000 $ depuis 2019.

La maison hantée de la rue Pierre-Dagenais sera donc ouverte aux dons ainsi qu’aux visiteurs déguisés le 31 octobre en soirée.