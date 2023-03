Retour de l’Érablière urbaine après deux ans de pause

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, l’Érablière urbaine de Saint-Laurent, organisée par la Société de développement commercial (SDC) Quartier D et VertCité, tenait sa 18e édition ce samedi 18 mars.

De nombreuses animations étaient au programme, dont un spectacle de musique, des danses traditionnelles, une dégustation de nourriture à base d’érable et la démonstration d’un évaporateur d’eau d’érable.

Sur la photo, on aperçoit Guy Déziel, de VertCité; Elaine Labelle, de Desjardins; Berj Merdjanian, président de la SDC QuartierD; Jack Cohen, conseiller d’arrondissement de Saint-Laurent; Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de Saint-Laurent; Marwah Rizqy, députée provinciale de Saint-Laurent; Aref Salem, conseiller d’arrondissement de Saint-Laurent et chef de l’opposition officielle de Montréal; Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent; Annie Gagnier, conseillère d’arrondissement de Saint-Laurent; et le cinéaste Mario Bonenfant, artisan de l’Érablière urbaine.