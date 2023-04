Saint-Laurent remercie ses bénévoles autour d’un brunch

Des représentants des associations et organismes laurentiens aux côtés des membres du conseil de Saint-Laurent.

Au Centre des loisirs de Saint-Laurent, se sont réunis les bénévoles des organismes et des associations de la communauté laurentienne ainsi que des membres du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent, lors du 24e Brunch de reconnaissance du 23 avril dernier.

Il s’agissait d’un retour en personne, puisque l’événement avait pris d’autres formes au cours des quatre dernières années, en raison de la pandémie.

«Plus que jamais dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre, les organismes ont besoin de vous, a déclaré le maire de l’arrondissement, Alan DeSousa, s’adressant aux bénévoles présents. Votre contribution à notre communauté est inestimable».

Ce sont plus de 250 personnes et 40 organismes et association qui étaient présents lors de l’événement, qui s’est déroulé en pleine Semaine de l’action bénévole, placée sous le thème de Bénévolons à l’unisson.