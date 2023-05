Voici à quoi ressemble le loyer moyen dans Saint-Laurent

D’un arrondissement à l’autre, le coût moyen pour un appartement en location varie. Alors, à quoi ressemble un logement au loyer moyen à louer dans Saint-Laurent? Métro a épluché les annonces pour vous en donner un aperçu!

Loyer moyen estimé: 1516 $*

Ce qu’on trouve pour ce prix: Les prix sont très variables dans cet arrondissement, mais plusieurs 3 ½ sont affichés à 1500 $, notamment dans des immeubles neufs, comme c’est le cas pour ce 3 ½ lumineux équipé d’une cuisine moderne ouverte sur une pièce à vivre et qui dispose d’une chambre. Voir l’annonce.

*Pour estimer le loyer moyen de chaque arrondissement, Métro s’est basé sur les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et sur les projections du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Les données n’étaient pas disponibles pour les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Lachine.