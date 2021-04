La Coop Les voisins de Viau-Robert accueille ses premiers résidents

Après une décennie de travail d’acteurs sociaux et communautaires, la Coop Les voisins de Viau-Robert accueille depuis la mi-mars ses premiers résidents. Les 197 nouveaux logements ont été construits au coût de 44 M$ sur l’ancien site du Domaine Renaissance, une résidence détruite pour cause d’insalubrité.

Cette coopérative d’habitation est la troisième dans l’arrondissement de Saint-Léonard avec Château Dignité de Saint-Léonard et Château Vannes.

Le projet immobilier réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal est composé de deux bâtiments de 7 étages ainsi que d’un bâtiment de 3 étages avec rez-de-jardin abritant 26 maisonnettes sur deux niveaux, comprenant 4 chambres chacune. La moitié de ses logements possèdent 3 chambres et plus afin de répondre à une demande croissante de logements pouvant accueillir des ménages avec enfants. Une centaine de famille devrait pouvoir y habiter.

«L’avènement de la Coop de solidarité les Voisins de Viau-Robert, en 2015, a été possible grâce à une formidable mobilisation de locataires, à l’accompagnement et au soutien de tous nos partenaires communautaires et financiers à divers niveaux […] la Coop VVR espère servir de référence pour les futurs projets à Saint-Léonard et au-delà. » – Ginette Goabin, présidente du CA de la Coop Les voisins de Viau-Robert

Pour réaliser le projet, il aura fallu créer six nouveaux lots privés et une nouvelle rue publique dans le prolongement de Jean-Nicolet. Au total, 21 immeubles regroupant 336 logements en mauvais état ont été démolis.

«Depuis les 10 dernières années, l’arrondissement de Saint-Léonard ainsi que les organismes et partenaires du milieu ont travaillé très fort à mettre sur pied cette coopérative et à revitaliser le quartier […] Il s’agit d’une étape importante de franchie pour l’amélioration de la qualité de vie des résidents de ce quartier», a affirmé par communiqué le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

Logement social

Saint-Léonard est l’un des secteurs de l’île avec le moins de logements sociaux. Ses familles ont des difficultés à trouver des logements adéquats par manque de logements disponibles et à cause de certains propriétaires réfractaires à louer à des familles avec enfants.

«Je suis contente d’avoir un 6 ½ parce que maintenant mes enfants ont chacun une chambre. Avant on avait seulement deux chambres et avec deux fils dans la vingtaine, c’était mieux qu’ils aient leur espace. On a habité un an à Domaine Renaissance, mais on avait dû partir parce que c’était trop insalubre», raconte Souad qui vient d’emménager avec sa famille.

Sur les 197 ménages de cet ensemble immobilier, jusqu’à 157 pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec.

Des logements neufs pour remplacer une ancienne résidence insalubre

En 2010, la Direction de la santé publique avait conclu après inspection de plusieurs logements que Domaine Résidence était insalubre voire dangereux pour la santé de ses habitants. «Les problèmes d’infiltrations d’eau, de moisissures, de coquerelles et de souris ont contribué à l’apparition ou à l’aggravation de problèmes de santé respiratoire tels que la rhinite, l’asthme ou les infections respiratoires, dans près de 40% des logements visités.»

Après des décennies de problèmes, la vingtaine d’immeubles est rachetée par le Groupe Mach en 2011 afin d’être rénovée. Au vu de l’état de la résidence, la compagnie immobilière démolit le tout en 2017 pour rebâtir du neuf.

«Nous sommes particulièrement fiers de la réalisation de la Coopérative les Voisins de Viau-Robert car elle est l’exemple parfait de l’intégration du volet social dans la construction d’un ensemble immobilier mixte, tant à l’échelle du quartier qu’à l’échelle de l’arrondissement», a indiqué Vincent Chiara, président de MACH, dans un communiqué.

Ces nouveaux immeubles sont la première livraison d’un tout nouveau quartier résidentiel. Le projet final prévoit 900 logements au total, dont des logements locatifs et des copropriétés, ainsi que des espaces commerciaux, encore en construction.

«Je suis vraiment contente d’avoir emménagé ici, c’est beau, c’est neuf. J’ai habité quatre ans à Domaine Renaissance, c’était vraiment pourri, il y avait plein de souris et d’acariens. Je suis partie quand ils l’ont démoli, j’ai habité à Pointe-aux-Trembles en attendant et maintenant je suis contente de revenir ici», explique Meriem. Cette dernière demeure à la Coop Les voisins de Viau-Robert depuis quelques jours.