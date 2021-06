Rue Jean-Talon: l’intersection Pie-IX désormais fermée jusqu’en 2023

Dans le cadre des travaux du SRB Pie-IX, l’intersection Jean-Talon et Pie-IX est désormais fermée. Cette entrave majeure se prolongera jusqu’en 2023.

Il est donc impossible de circuler sur la rue Jean-Talon, entre le boulevard Pie-IX et la 23e avenue. Sur le boulevard Pie-IX, la circulation est fermée du côté est. Du côté ouest, une voie en direction nord et une voie en direction sud demeurent ouvertes.

La STM indique que des travaux vont avoir lieu sur des rues adjacentes au boulevard Pie-IX. Des fermetures partielles pourraient donc avoir lieu dans les jours à venir dans ces rues perpendiculaires du secteur de la rue Jean-Talon et du boulevard Pie-IX.

Des mesures d’atténuation sont actuellement en vigueur, les automobilistes peuvent faire un détour sur une nouvelle voie réservée via le boulevard Provencher et la rue Bélanger.

Les lignes de bus 141 Jean-Talon, 188 Couture et 372 Jean-Talon effectueront des détours via la 19e avenue en direction de l’ouest, et via le boulevard Provencher en direction de l’est.

Projet d’envergure

Les travaux du SRB Pie-IX ont actuellement lieu majoritairement au centre de la chaussée.

Ils permettront de construire les voies exclusivement réservées au bus, d’aménager la nouvelle configuration du terre-plein central et d’installer les futurs abris du SRB.

À noter qu’à partir du 28 juin, la phase 3 des travaux débutera. Ceci entraînera la fermeture complète du boulevard Pie-IX, entre les rues Bélair et Everett, et de la rue Jean-Talon entre la 22e et la 23e avenue.

La circulation locale seulement sera possible entre la 21e et la 22e, et entre la 24e et la 23e avenue.

De nouveaux détours pour les automobilistes et les lignes de bus seront alors annoncés.