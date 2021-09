Retour aux sources à Saint-Léonard pour les restaurants Pizza Salvatoré

Arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Léonard, Salvatoré Abbatiello fonde son premier restaurant au Québec en 1964. Près de 57 ans plus tard, et après un passage de flambeau réussi à la troisième génération, Pizza Salvatoré compte aujourd’hui 29 succursales en opération à travers la province, et s’apprête à signer son grand retour dans l’arrondissement où tout a commencé.

C’est en septembre 2018 que le fils de Salvatoré, Guillaume Abbatiello, décide de vendre l’entièreté de la chaîne de restauration à ses cinq enfants.

Ayant évolué dans les cuisines de ces pizzerias dès le début de leur adolescence, Sébastien, Katarina, Guillaume Jr, Élisabeth et Frédéric Abbatiello affirment avoir toujours su qu’ils souhaitaient eux aussi mettre la main à la pâte afin d’assurer la stabilité et la croissance de l’entreprise.

«Nous avons grandi en voyant nos parents et nos grands-parents s’y consacrer depuis notre tout jeune âge. Il était naturel et important pour nous de continuer dans cette direction afin de pouvoir offrir la même opportunité à la 4e génération fort populeuse qui suit» affirme Élisabeth, le sourire aux lèvres.

Retour à Saint-Léonard

La toute nouvelle pizzeria léonardoise, qui sera la deuxième de la chaîne à Montréal, ouvrira ses portes d’ici la fin du mois de septembre et s’installera au 5949 de la rue Bélanger.

«Toute la famille est très heureuse de cette ouverture, c’est un retour aux sources pour notre entreprise familiale. Des membres de notre famille demeurent depuis longtemps dans le quartier et nous avions hâte de trouver un local à partir duquel nous pourrions livrer nos pizzas et poutines.» Élisabeth Abbatiello, co propriétaire des restaurants Pizza Salvatoré.

Cette 33e franchise Pizza Salvatoré représente un investissement de plus de 375 000 dollars, ainsi que la création d’environ 50 emplois dans ce quartier à forte démographie italienne de l’Île de Montréal.

Pizza Salvatoré serait la seule chaîne de restaurants au Québec à fabriquer sa propre pâte à pizza au sein de ses enseignes. (Collaboration spéciale/Pizza Salvatoré)

Entreprise en pleine croissance

Durant la dernière année, Pizza Salvatoré a plus que doublé son chiffre d’affaires global.

Après avoir connu des augmentations de vente records pour le domaine de la restauration au Québec, la troisième génération propulse l’entreprise en pleine expansion et ouvre désormais une nouvelle adresse aux deux semaines depuis le mois d’avril 2021.

«Toute la famille s’estime extrêmement chanceuse d’avoir une équipe aussi performante et motivée à nos côtés. C’est grâce à elle que nous sommes capables d’ouvrir de nouveaux restaurants à cette fréquence, et d’avoir d’excellents résultats dans ceux-ci. Nous sommes très reconnaissants et privilégiés de connaître une croissance de nos ventes dans chacune de nos pizzerias en cette période difficile pour la restauration en général.»

Et il n’y a pas que les revenus de l’entreprise qui ont doublé en l’espace d’un an, puisque la franchise compte désormais deux fois plus de succursales qu’à l’été 2020.

«Pour nous, la priorité ne sera toutefois jamais le nombre de restaurants, mais bien la perfection du service client qui se traduit par les volumes de ventes par unité», explique Élisabeth Abbatiello.

Malgré la pandémie, Pizza Salvatoré a tout de même ouvert des restaurants à Victoriaville, Drummondville, Granby, Belœil et Dollard-des-Ormeaux.

D’autres sont en construction et verront le jour prochainement à Salaberry-de-Valleyfield, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Terrebonne et quatre autres municipalités de la grande région de Montréal.