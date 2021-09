En raison d’attroupements nocturnes, Saint-Léonard devance la fermeture du parc Ermanno-La Riccia

L’arrondissement de Saint-Léonard va devancer la fermeture quotidienne du parc Ermanno-La Riccia afin de limiter les attroupements nocturnes. Autrefois ouvert jusqu’à 23 heures, il sera désormais interdit de le fréquenter après 21 heures.

Le conseiller de ville du district de Saint-Léonard Ouest Dominic Perri a affirmé que cette décision a été prise par le conseil d’arrondissement en raison des dégradations constatées et à la suite de témoignages de riverains.

«Plusieurs résidents rapportent qu’il y aurait du bruit et des activités douteuses, comme des échanges de drogues. Nous avons également constaté du vandalisme; des lumières et du mobilier urbain ont été brisés. »

Les attroupements au parc auraient débuté cet été.

« Nous sommes intervenus plusieurs fois notamment en matière de cannabis ou de consommation d’alcool. Des constats ont été effectués », a indiqué Alain Cardinal, commandant au Poste de Quartier (PDQ) 42 du SPVM.

La décision de fermer le parc plus tôt a été prise de concert avec le conseil de sécurité publique de l’arrondissement.

« C’est un parc naturel où il n’y a pas d’installations sportives ou de jeux d’eau. L’avancement de l’heure de fermeture du parc ne dérange donc pas ses usagers, et nous avons donc déterminé que ce serait la meilleure solution. On s’assure ainsi d’une certaine quiétude pour les riverains la nuit. », explique le commandant Cardinal.

Nous avons décidé d’avancer la fermeture du parc à 21 heures du soir. Il sera interdit de rester sur place et de former des attroupements. Il sera ainsi plus facile pour la police d’agir sur place s’il y a des activités suspectes.

Dominic Perri, conseiller de ville du district de Saint-Léonard Ouest