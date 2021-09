L’été se prolonge sur la rue Jean-Talon Est

La Société de Développement Commerciale (SDC) de la rue Jean Talon Est organise des activités jusqu’à la fin du mois de septembre dans le cadre de son programme Artère en transformation.

Une séance de cinéma s’est tenue au parc Ladauversière le samedi 18 septembre dernier. La projection a rassemblé environ une cinquantaine de familles.

« Les retours que l’on a eus étaient très positifs, les gens du quartier étaient heureux de voir un événement dans leur secteur. Ils ont apprécié l’ambiance, et certains nous ont demandé de renouveler l’opération plus souvent. », a rapporté Élise Riffat, chargée de projet pour le programme Artère en transformation.

Si le film choisi s’adressait aux jeunes familles et aux enfants, plusieurs ont fait part de leur désir d’avoir une programmation plus diversifiée pour la prochaine édition.

« C’est encore quelque chose que l’on doit affiner, car nous avons choisi des films grand public susceptibles d’attirer les nombreuses familles du quartier. »

Programmée normalement au mois d’août, cette activité a dû être décalée cette année en raison de contraintes opérationnelles.



C’est un bon début, cela nous permet de proposer une activité conviviale et familiale le long de la rue. Nous participons aussi au dynamisme du quartier, en plus de faire connaître la SDC auprès des riverains. Élise Riffat, chargée de projet pour Artère en transformation

Retombées positives

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme Artère en transformation de la Ville de Montréal. Il vise à pallier l’impact des nombreux travaux sur l’achalandage de la rue Jean-Talon Est.

« On essaie de rendre Jean-Talon plus attractive pour ses habitants. Cela favorisera l’achat local, les gens viendront plus facilement se balader sur la rue et ainsi découvrir nos commerces. C’est aussi cette clientèle proche qui sera le moins gênée par les déviations engendrées par les travaux. »

Trois autres ateliers se tiendront durant les prochaines semaines en suivant les mêmes objectifs. Une activité de création de cerfs-volants aura lieu le dimanche 26 septembre au Corso numéro 1, devant le 5404, rue Jean-Talon Est. Les deux derniers ateliers des jardins de Léon se dérouleront au coin de la rue du Verdier, le 23 septembre et le 7 octobre à partir de 17 h 30.