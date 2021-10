Ligne bleue: la deuxième phase des travaux de la station Lacordaire a débuté

Le deuxième volet des travaux préparatoires de ce chantier majeur mené par la STM se poursuivra pour une durée de cinq semaines, à l’intersection de la rue Jean Talon et du boulevard Lacordaire.

Depuis le mardi 12 octobre, le chantier des travaux préparatoires s’est déplacé sur la rue Jean-Talon, à l’ouest du boulevard Lacordaire. Cette rue demeurera fermée jusqu’au 16 novembre.

Pendant toute la durée des travaux, la voie en direction nord du boulevard Lacordaire, entre la rue Bélanger et la rue Jean-Talon, ne sera plus réservée à la circulation locale.

Des entraves seront encore présentes, mais au moins une voie de circulation sera ouverte sur ce tronçon du boulevard.

À noter que le stationnement le long du terre-plein est interdit durant cette période.

Une fois cette phase terminée, une voie de circulation sera disponible en direction ouest, à contresens sur la rue Jean-Talon.

Des perturbations seront aussi à prévoir à l’intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Bourdaloue et ce jusqu’à la fin octobre, alors que la circulation restera toutefois possible.

Si ces autres travaux de mise à niveau du réseau d’aqueduc ne sont pas directement reliés à la construction de la future station de métro, leur réalisation est devancée afin de limiter les entraves à la circulation au moment de la construction de la nouvelle infrastructure.