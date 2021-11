Crise du logement: Action Dignité interpelle les élus de Saint-Léonard

Le comité de logement Action Dignité Saint-Léonard prévoit d’organiser d’autres mobilisations prochainement pour réclamer plus de logements sociaux à Saint-Léonard.

Dans la foulée des élections municipales, le comité de logement Action Dignité Saint-Léonard demande aux nouveaux élus d’agir rapidement afin de créer plus de logements sociaux et communautaires sur le territoire de l’arrondissement.

Lors de la campagne, le maire sortant Michel Bissonnet avait indiqué vouloir «favoriser de nouveaux projets de logements sociaux et abordables». Étant réélu pour un quatrième mandat, il doit passer à l’action, martèle Sylvie Dalpé, directrice d’Action Dignité Saint-Léonard.

«On s’attend à beaucoup de la part de l’équipe de M. Bissonnet. On a vu qu’il ne s’en est pas fait beaucoup, de logements sociaux, lors de ses trois précédents mandats. Il faut que son équipe comprenne que de nombreuses familles en ont vraiment besoin à Saint-Léonard.»

Il faut impérativement protéger les locataires des spéculateurs en leur assurant le droit au maintien dans les lieux. Il est également important que les élus s’occupent de la salubrité dans les logements, en engageant plus d’inspecteurs. Sylvie Dalpé, directrice du comité de logement Action Dignité Saint-Léonard

Flambée des loyers

Durant les dernières années, le prix des logements n’a cessé de croitre dans Saint-Léonard.

De 2017 à 2020, le loyer moyen pour un cinq et demi est passé de 866 $ à 1 366 $, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La pénurie de logements s’aggrave sur notre territoire. Trouver un logement bon marché, en bon état, et qui correspond à ses besoins selon ses revenus est devenu un grave problème pour les locataires à modestes revenus. Extrait de communiqué d’Action Dignité Saint-Léonard

Selon Action Dignité, les locataires sont nombreux à avoir reçu des avis de hausses mensuelles de 50 $, 100 $, voire 200 $ durant cette période.

«Certains craignent de refuser cette hausse par peur de représailles et, parfois, choisissent de quitter Saint-Léonard faute de pouvoir payer. Les autres doivent couper dans d’autres besoins essentiels tels que la nourriture, les soins de santé et le transport», déplore Sylvie Dalpé.

Hamza Mousti est locataire d’un immeuble de la rue Jean Talon Est. Il dit avoir vu quelques voisins déménager pour ces raisons depuis la fin de l’été.

«Le gouvernement doit intervenir pour contrer ce problème. Il ne s’agit pas seulement de nous, mais de toutes les personnes qui sont victimes de ces rénovictions à Saint-Léonard et à Montréal. C’est un enjeu social qui s’étend de plus en plus. »

Selon les données de la SCHL, le taux d’inoccupation des logements de trois chambres à coucher était de 0 % à Saint-Léonard en octobre dernier. Les taux pour les appartements comptant une et deux chambres à coucher étaient respectivement 0,9 % et 0,2 %.

L’arrivée du métro, bonne ou mauvaise nouvelle?

Mme Dalpé croit que la construction de cinq nouvelles stations de métro dans l’est de Montréal va accélérer l’embourgeoisement de Saint-Léonard.

«Le métro est intéressant pour le transport, mais il faut faire attention à protéger les logements. Durant l’année 2020, il y a eu une trentaine de reprises de logement dans le secteur, cela va s’accélérer avec la venue du métro.»

Action Dignité demande à la Ville de Montréal de favoriser la construction de logements sociaux et communautaires à proximité des édicules.

