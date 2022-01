Du stationnement gratuit pendant les chargements de neige à Saint-Léonard

Alors que le chargement de la neige débutera dès 7h mardi matin à Montréal, l’arrondissement de Saint-Léonard annonce qu’il mettra à la disposition de ses résidents 1300 espaces de stationnement gratuit lors de toutes les opérations de chargement de la neige.

Ces emplacements sont dispersés sur l’ensemble du territoire et sont réservés aux périodes où le nombre d’espaces de stationnement sur rue ne suffit pas lors des opérations.

Les Léonardois pourront y stationner gratuitement leur véhicule, de 18h à 7h le lendemain matin.

À noter que ces places de stationnement sont offertes uniquement en période de chargement de neige, qui visent à ramasser la neige déblayée et tassée en bordure des rues, et non lors des opérations de déblaiement.

Les résidents sont par ailleurs invités à consulter attentivement les panneaux de signalisation en place. Le non-respect de la signalisation en vigueur pourrait entraîner un constat d’infraction.

Liste des emplacements

• Aréna Roberto-Luongo, accès par le boulevard Métropolitain ou par la rue Colbert

• Boulevard Métropolitain, 6025, à l’ouest de la rue de la Salette

• Mairie d’arrondissement, 8400, boulevard Lacordaire, accès par le boulevard Robert ou par la rue des Galets

• Maison Joseph-Gagnon, 5345, rue Jarry, accès par le boulevard Lacordaire ou par la rue Jarry

• Parc Coubertin, accès par la rue Valéry

• Parc Delorme, accès par la rue Loranger

• Parc Ferland, accès par le boulevard Lavoisier

• Parc Giuseppe-Garibaldi, accès par la rue Liénart

• Parc Hébert, accès par le boulevard Provencher

• Parc Ladauversière, accès par la rue de Lisieux ou par le boulevard Lacordaire

• Parc Luigi-Pirandello, accès par la rue de Compiègne

• Parc Pie-XII, accès par le boulevard Lavoisier

• Parc Wilfrid-Bastien, accès par le boulevard Lacordaire, à l’angle de la rue des Galets; au 8180, rue Collerette; ou par le boulevard Lacordaire ou la rue Collerette

• Rue Jarry, du côté sud, à l’ouest du boulevard Langelier et à l’angle de la rue du Cap

• Rue Arthur-Péloquin, à l’angle de la rue Jean-Rivard

• Rue de la Salette, aux 7800 et 7900, au nord du boulevard Métropolitain

• Voirie des Travaux publics, accès par le boulevard Métropolitain ou par la rue Louis-Vanier

Les citoyens peuvent également consulter le site internet de la Ville de Montréal afin de s’informer sur le déneigement et suivre la progression du chargement de la neige en téléchargeant l’application téléphone INFO Neige MTL.

Pour plus de renseignements, ces derniers peuvent également communiquer par téléphone au 311.