La Brigade Neige reviendra pour les deux prochains hivers à Saint-Léonard

La Brigade Neige sera de retour les deux prochains hivers à Saint-Léonard. Une équipe formée de 25 jeunes assurera une nouvelle fois le service de déneigement pour les aînés léonardois en perte d’autonomie et à mobilité réduite.

Le projet porté par la Maison des Jeunes (MDJ) de Saint-Léonard vise à offrir une aide gratuite aux résidents de 65 ans et plus, tout en favorisant les liens intergénérationnels et l’employabilité chez les jeunes. Ces derniers se font aussi un peu d’argent de poche, puisqu’ils reçoivent une contribution financière à chaque sortie.

La Brigade Neige sera assurée par la MDJ. Elle recevra une subvention de 10 000$ de la part de l’arrondissement et de la Ville de Montréal.

Prise de responsabilités

Si l’équipe reçoit l’aide d’un coordonnateur de la MDJ dans ses opérations, la brigade sera gérée en grande partie par les jeunes eux-mêmes.

Les décisions seront ainsi prises par un conseil d’administration élu par ces derniers.

«On essaye de leur donner des responsabilités pour qu’ils puissent prendre confiance en eux. Ce sont des jeunes entre 13 et 16 ans qui occupent pour la plupart leur premier emploi», explique Sabrina Abdeddaim, la directrice de la MDJ de Saint-Léonard.

La brigade aura également la responsabilité de coordonner les sorties en fonction de la proximité entre les jeunes et la douzaine de résidents bénéficiaires du service.

Ces aînés seront sélectionnés par un comité d’analyse de candidatures composé d’un représentant du CIUSSS de l’Est-de-l‘Île-de-Montréal, de la MDJ, de l’organisme AlterGo, du SPVM et de la Direction des loisirs, de la culture et des communications de l’arrondissement.

Les jeunes sont très heureux d’aider en plus de vivre une première expérience de travail valorisante. Sabrina Abdeddaim, directrice de la Maison des Jeunes de Saint-Léonard

Un succès qui perdure

Si l’opération est renouvelée pour l’année 2022, le conseil d’arrondissement explique que le bon travail effectué par la MDJ sur les précédentes années et le renforcement des liens intergénérationnels justifie ce retour.

«On est heureux que l’arrondissement nous refasse confiance pour poursuivre le projet. En discutant les fois précédentes on s’est dit que cela devait revenir. Souvent les résidents sortent discuter avec les jeunes donc ça permet aussi de tisser des liens entre générations», se réjouit Mme Abdeddaim.