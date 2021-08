Une journée pour réunir la jeunesse léonardoise au parc Hébert

Plusieurs associations, organismes jeunesse et centres d’employabilité de Saint-Léonard se sont associés le temps d’un évènement communautaire, afin de rassembler les jeunes Léonardois et faire connaître leurs services auprès de ces derniers.

Du sport, de la musique, et des jeux étaient au programme le jeudi 12 août autour du terrain de basketball du parc Hébert.

De nombreux jeunes étaient au rendez-vous pour cet évènement qui s’est étendu de 15 heures jusqu’à la fermeture du parc aux alentours de 23 heures.

Né de l’initiative de l’intervenant jeunesse Robenson Raphael et de l’artiste Prime 3D, cet événement visait à rassembler les jeunes autour d’activités sportives et musicales à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse.

«Le sport et la musique sont des thèmes qui rassemblent beaucoup les gens, ce sont deux médiums qui sont très puissants. Quoi de mieux que de faire une journée autour de ceux-ci pour amener les jeunes à se rencontrer et à nous connaître ?», explique Robenson Raphael, dit Robbie.

Ce dernier travaille pour le volet « Départ@9 » au sein du Carrefour jeunesse-emploi Horizon Carrière. Il souligne que l’objectif de l’activité de jeudi dernier était avant tout à mettre en place un lien de confiance pour aider à connaître et à répondre aux besoins des jeunes du secteur.

«C’est une journée où est-ce que le tout le monde est ensemble, on discute, on joue et on passe un moment sous le signe de la convivialité. On veut aussi faire connaître les services offerts aux jeunes à Saint-Léonard, et apprendre à connaître leurs besoins.»

L’intervenant jeunesse d’Horizon Carrière Robbie Raphael, ainsi que les artistes Prime 3D et K8, ont tous les trois décidé de faire appel aux organismes jeunesse de Saint-Léonard pour créer cet événement. (Photo: David Flotat/Métro Média)

L’union fait la force

Parmi les autres organismes, plusieurs intervenants de La Zone et des YMCA du Québec étaient aussi présents sur place.

«Je travaille au YMCA et on collabore avec Horizon Carrière pour proposer l’espace jeunesse qui se nomme « la Zone ». Depuis la pandémie, nous avons eu une diminution de nos activités, mais ça va reprendre à la rentrée scolaire. On cherche donc à se faire connaître », partage Ronan Dubois.

Les intervenants et personnel de plusieurs organismes jeunesse de Saint-Léonard étaient présents sur place pour rencontrer les jeunes léonardois. (Photo: David Flotat/Métro Média)

Des commerçants du secteur comme la fruiterie Prixmium, la boulangerie Pita & Pizza ou encore Ô Dépanneur ont aussi décidé de mettre la main à la pâte en fournissant sur place de la nourriture et des boissons pour les participants. Des chèques-cadeaux et divers prix à gagner ont également été donnés aux organisateurs par Physiofix et la pâtisserie Baked by Bella, afin d’attirer un maximum de jeunes.

Un message positif

Après les incidents violents survenus au cours des dernières semaines dans l’est de Montréal, il était important selon Prime 3D d’organiser une journée de ce type afin de promouvoir un message positif auprès des jeunes.

«Ce genre d’initiative est nécessaire pour montrer aux jeunes qu’il y a du monde de la communauté qui se met ensemble pour faire quelque chose de positif. Bien sûr, il s’est passé de tristes événements récemment, et les jeunes sont exposés à ça. C’est aussi important de véhiculer un message positif pour contrebalancer tout cela et les occuper de façon saine», croit le musicien.

Dans la continuité de cette journée «Basket & Pizza», les organismes et partenaires présents ont déjà donné rendez-vous aux jeunes pour un autre rassemblement du même type. Celui-ci se tiendra cette fois-ci aux abords du terrain de soccer du parc Delorme, le 26 août, à partir de 15 heures.