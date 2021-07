Des rappeurs engagés pour Saint-Léonard

Deux rappeurs ont entamé l’écriture d’une pièce dédiée à Saint-Léonard afin de promouvoir des valeurs positives auprès de la jeunesse.

Ayant grandi dans le quartier, les artistes Jack Pot du groupe Negsayo et Prime 3D se sont associés pour créer un impact positif à travers leur œuvre musicale.

« Nous voulons promouvoir des messages de partage, d’harmonie, de discipline, de persévérance et de détermination pour les jeunes », explique Prime 3D.

Ce projet musical s’ajoute à de multiples efforts caritatifs faits par les deux artistes au fil des ans.

S’il est encore trop tôt pour parler d’une date de sortie, la pièce est actuellement au stade d’écriture. La possibilité de poursuivre l’écriture afin de produire un microalbum de 4 à 6 pistes n’est pas écartée.

Pour les deux artistes d’origine haïtienne, il était naturel d’utiliser leur statut et leur musique pour inspirer les nouvelles générations.

«Beaucoup de jeunes nous voient et nous considèrent comme des mentors. Pour nous, c’est très important de promouvoir ces valeurs à travers notre musique », affirme Jack Pot.

« Quand on arrive et qu’on organise des activités sportives, par exemple, ou qu’on apporte de la nourriture pour le monde du quartier, les jeunes grandissent sous cette influence positive de partage, de paix et d’harmonie », renchérit Prime.

Réunis grâce à une application

Les deux musiciens ont été réunis grâce à la plateforme HITstory, une application créée par Youri Dominique, membre du groupe Rainmen, un autre artiste ayant habité à Saint-Léonard.

«C’est une application de jumelage entre des rappeurs et des concepteurs sonores. Le public vote régulièrement pour associer ces différents artistes. », décrit-il.

De Saint-Léonard à Toulouse, en passant par Liverpool, Montpellier et même le Togo, cette communauté prend de plus en plus d’ampleur et réunit des musiciens internationaux autour de ces valeurs positives.

« Les artistes avec qui je fais affaire sont porteurs de leur message, ils ont leur propre contenu et ils assument cette responsabilité-là. Moi de mon côté, je fais quand même des choix d’artistes dont je sais qu’ils vont porter des messages positifs », partage le créateur de l’application.

Pour Youri, ce message véhiculé à travers la musique peut avoir un réel impact.

« Je suis passé par plein de phases dans ma vie, je sais à quel point la musique peut avoir une grande influence sur les jeunes. Ça a sauvé des vies, littéralement. À travers ça, on peut les encourager à faire des choses positives. »

Le projet musical devrait voir le jour au cours des prochaines semaines.

« Toutes les générations ont ce devoir, s’ils peuvent, de promouvoir la positivité pour la postérité. Peut-être que ça ferait un meilleur monde, et un meilleur Saint-Léonard. », conclut Prime 3D.