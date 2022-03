Suspect recherché pour vol qualifié dans un dépanneur de Saint-Léonard

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) font appel à la population afin d’identifier un suspect lié à un vol qualifié commis dans un dépanneur de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Le suspect est un homme blanc, âgé d’environ 50 ans, qui s’exprime en français et possède un poids proportionnel à sa taille de 1,75 m (5 pi 9 po).

Au moment du vol, il portait une tuque noire avec l’inscription 67, un masque rouge et blanc représentant le drapeau du Canada, un manteau noir avec une carte d’employé sur le côté droit du manteau, une chemise grise, un pantalon et des souliers noirs ainsi qu’une bague à la main gauche.

Rappel des faits

L’événement remonte au 24 novembre dernier.

Vers 17h38, l’individu entre calmement dans le dépanneur et se déplace vers le fond du commerce.

Il se dirige ensuite de façon soudaine vers la caissière et sort un pistolet noir de son pantalon avec sa main droite.

Après avoir pointé l’arme, l’homme lui ordonne de lui donner l’argent de la caisse et crie à une cliente du dépanneur de se coucher sur le sol.

La caissière lui remet alors environ 400 $. Après être sorti rapidement du dépanneur, le suspect semble ensuite quitter les lieux à bord d’un véhicule gris de type berline, dont le numéro d’immatriculation et le modèle ne sont pas connus.

Toute personne possédant de l’information pouvant aider les enquêteurs est priée de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle auprès d’Info-Crime Montréal, au 514 393-1133 ou en ligne.

(Crédit Photo: Relations Médias SPVM).

Comment prévenir les vols qualifiés et que faire en cas d’un tel vol?

Une personne commet un vol qualifié si elle utilise la violence envers autrui au moyen d’une arme, d’un objet ou de menaces. Son mobile est de s’approprier la marchandise ou l’argent d’un commerce. Il s’agit donc à la fois d’un crime contre la personne et contre la propriété.



Le SPVM conseille aux commerçants de protéger leurs enseignes en appliquant les conseils suivants:



– Placez la caisse à un endroit visible de l’extérieur de votre commerce;

– Évitez les affiches, supports et étalages qui obstruent la vue de l’extérieur;

– Utilisez un système d’alarme de cambriolage;

– Installez un système de surveillance vidéo;

– Faites vos dépôts à des moments variés, particulièrement durant la nuit;

– Gardez peu d’argent dans la caisse;

– Assurez-vous que le numéro d’immeuble soit bien visible à l’avant et à l’arrière de votre commerce.



Si vous êtes victime d’un vol qualifié:



– Ne tentez pas de vous défendre et remettez votre argent afin de minimiser les risques de blessures;

– Composez immédiatement le 911 et mentionnez la description ainsi que la direction de fuite de l’agresseur.