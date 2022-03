Bénévoles recherchés pour des visites d’amitié à l’Hôpital Santa Cabrini

Le centre hospitalier situé au sud de Saint-Léonard est actuellement à la recherche de personnes capables d’offrir de leur temps pour le mieux-être des patients.

Celles-ci auront l’opportunité de vivre une expérience enrichissante au sein de l’environnement familial et chaleureux de l’hôpital, reconnu pour être le seul à posséder un statut communautaire et culturel pour la communauté italienne à Montréal.

Des bénévoles de 18 ans et plus sont ainsi recherchés pour des visites amicales pour la clientèle âgée ou seule, sur une période de quatre mois au minimum et à raison de trois heures ou plus par semaine.

Ces bénévoles seront également susceptibles d’avoir pour mission d’assurer un service d’accueil et d’orientation pour la clientèle dans les services de cardiologie, de cliniques externes et de chirurgies, ainsi qu’à l’entrée principale.

À noter qu’une formation sera offerte sur place.

Les personnes intéressées peuvent contacter Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.