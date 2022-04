Un programme de remise en forme pas comme les autres

Une cinquantaine de Léonardois de tout âge ont participé à cette activité de danse et de remise en forme au gymnase du Centre culturel Leonardo Da Vinci (CLDV).

Une activité de remise en forme coorganisée par le rappeur Prime 3D et Horizon Carrière a attiré plus d’une cinquantaine de résidents léonardois de tout âge le 30 mars. L’événement, tenu dans le gymnase du Centre culturel Leonardo Da Vinci (CLDV), répondait au besoin de la population du quartier de bouger, après près de deux ans de pandémie.

Après près de 24 mois d’isolement, les organismes ont à cœur de bouger. C’est ce que s’est dit le rappeur et animateur léonardois Prime 3D, peu de temps avant de mettre sur pied cette activité sportive gratuite à la formule bien particulière.

«J’ai eu cette idée de rassembler les Léonardois et de leur faire passer un bon moment, tout en leur offrant l’opportunité de faire un peu de sport. J’ai donc contacté Horizon Carrière, qui a tout de suite été intéressé», raconte le rappeur, qui œuvre régulièrement pour la communauté de Saint-Léonard.

De fil en aiguille, l’organisme fait appel à Aeronick Fitness, un club de sport basé à Saint-Léonard et spécialisé dans la remise en forme et le développement personnel.

«Les participants ont pu suivre une activité ludique qui consiste à apprendre des chorégraphies de danse en groupe. On a d’abord un premier volet d’apprentissage, puis on réalise celle-ci à la fin de la séance, tous ensemble», précise Prime 3D.

(Crédit photo: Gracieuseté, Prime 3D)

Franc succès

Pour sa première séance, le programme, aussi organisé en partenariat avec l’espace jeunesse «La Zone», a connu un succès retentissant.

C’était très plaisant, on a constaté une réelle cohésion et une belle ambiance entre les participants. On a aussi eu beaucoup de retours positifs qui nous encouragent à refaire ça bientôt. Prime 3D, rappeur léonardois et organisateur de l’activité.

Plus d’une cinquantaine de Léonardois de tout âge se sont déplacés pour l’occasion. Des familles ont même pu participer avec leurs enfants à cet événement à l’ambiance chaleureuse et conviviale.

«On ne s’attendait pas à voir autant de monde. Toute l’équipe de l’organisation était très contente de voir que les gens ont répondu présents, s’est enthousiasmé Prime 3D. Ça veut aussi dire qu’il y a un réel besoin pour ce genre d’activité dans le quartier.»

Faire bouger le quartier

Devant le succès de l’initiative, le créateur de l’opération annonce qu’elle risque fortement de revenir prochainement.

«On veut le faire à plus grande échelle. Avec l’été qui s’en vient, on va voir pour organiser des séances à l’extérieur. C’est l’occasion parfaite pour amener les gens du quartier à se rencontrer et faire quelque chose de positif tous ensemble», conclut Prime 3D.