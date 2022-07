Magasinage sur la rue Jean-Talon Est

Principale artère traversant l’ensemble du sud de Saint-Léonard, la rue Jean-Talon Est est reconnue pour sa diversité de commerces, de restaurant et de services.

Parmi les plus emblématiques, on trouve le café italien Buongiurno, situé non loin du croisement de Jean-Talon avec le boulevard Lacordaire; la boulangerie-pâtisserie Italia, réputée pour son bon pain; ou encore l’épicerie Anatolia et le marché David, spécialisé dans les produits venant d’Amérique latine.

Un peu de sport

Situés au sud-ouest de Saint-Léonard, le parc Hébert et les installations aux alentours constituent l’un des deux principaux pôles sportifs de l’arrondissement.

Alors que du côté nord, on trouve l’aréna Roberto-Luongo, le secteur dispose aussi d’un stade fonctionnel tout au long de l’année, de terrains de soccer et de basket récemment rénovés, ainsi que de terrains de bocce et d’une piscine extérieure durant la saison estivale. Les sportifs et les résidents du quartier s’y rendent régulièrement pour bouger ou participer à des activités en famille.

Le parc Ladauversière, dans l’arrondissement Saint-Léonard. / Josie Desmarais/Métro

Le parc Ladauversière

Au croisement de la rue Jean-Talon Est et du boulevard Lacordaire, le parc Ladauversière abrite des sentiers de promenade et de nombreuses structures destinés aux sportifs.

Les résidents de l’âge d’or, mais aussi les jeunes, aiment s’y rendre pour participer aux nombreuses activités proposées par le Centre des aînés et au sein de ses pavillons.

Le parc abrite également des courts de tennis, des terrains de baseball, de football et de soccer, une patinoire extérieure en hiver, ainsi qu’une pataugeoire et une piscine durant l’été.

La Place Viau

À proximité du parc Hébert, la Place Viau représente le centre commercial de référence dans le sud-ouest léonardois. Restaurants, magasins de vêtements et commerces de détail, salons de beauté, clinique médicale et même salle de sport, ce complexe moderne servant les habitants du secteur depuis 2014 saura également satisfaire les besoins des usagers du parc avoisinant.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.