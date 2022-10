Déneiger chez les ainés en difficulté moteur

La Maison de jeunes de Saint-Léonard revient cette année avec sa brigade de déneigement qui vise à aider les personnes âgées de 65 ans et et plus et qui vivent avec des limitations fonctionnelles.

Le service s’adresse aux ainés léonardois qui ont des revenus modestes – le déneigement est gratuit. Ceux qui ont déjà bénéficié du service ne seront pas prioritaires.

Pour effectuer ces tâches, l’association recrute des jeunes du quartier de 13 à 17 ans. Pour chaque déneigement à une adresse, un jeune sera payé 15$.

À l’aide de pelles uniquement, la brigade déneigement interviendra dès qu’une chute de neige dépassera 5cm. Les horaires seront adaptés pour ne pas entrer en conflit avec l’emploi du temps scolaire.

Le service propose de déneiger les allées piétonnes et automobiles devant les maisons ainsi que les porches et les escaliers.

Après un certain âge et en l’absence d’activités physiques régulières, pelleter la neige peut représenter un risque pour la santé, y compris des crises cardiaques selon l’Institut de cardiologie de Montréal.

Pour s’inscrire en tant qu’usager, vous pouvez appeler au 514-327-0185. Pour faire partie de la brigade, vous pouvez appeler au même numéro.