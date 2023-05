Le réseau cyclable de Saint-Léonard ne sera plus coupé du reste de Montréal

Si, jusqu’à maintenant, l’arrondissement de Saint-Léonard est encore le grand oublié de l’expansion du réseau cyclable montréalais, il ne le restera plus pour longtemps.

Une nouvelle carte interactive regroupant tous les axes cyclables de Montréal met en évidence le statut d’orphelin de Saint-Léonard. Complètement coupé des axes cyclables des arrondissements voisins, le petit réseau léonardois évolue en circuit fermé et ne bénéficiera d’aucune amélioration en 2023. L’arrondissement est ainsi le seul à ne pas être relié au reste du réseau cyclable montréalais. Cependant, le réseau cyclable léonardois s’avère être relié à une piste cyclable dans Saint-Michel, piste qui sera elle-même prolongée, permettant enfin de désenclaver l’arrondissement.

En attendant, un rapide coup d’œil à la carte interactive de la municipalité permet de voir un vide au niveau de Saint-Léonard, sauf pour le petit carré d’infrastructures cyclables en circuit fermé. Pour cause, quatre pistes cyclables s’arrêtent pile-poil à la limite de l’arrondissement. Une piste cyclable sur les rues de Lisieux et Verdier permet de relier en vélo un petit secteur de Saint-Léonard au reste de Montréal. Or, il faut noter que cette bande cyclable n’était toujours pas repeinte lors de passages de Métro, en mai.

Un désenclavement signé Villeray

Les projets de pistes cyclables réalisés en 2023 mettront fin à cette double solitude entre les réseaux cyclables montréalais et léonardois. En effet, la piste cyclable sur la rue de Compiègne puis le boulevard Robert permet déjà de rejoindre la bande cyclable sur la 25e avenue. Mais cette petite bande cyclable qui ne débouche pour l’instant nulle part va être prolongée jusqu’à la piste cyclable sur la rue Villeray, inaugurée l’automne dernier. C’est cette nouvelle infrastructure qui reliera Saint-Léonard au reste de Montréal en vélo.

Une bande cyclable dans l’autre sens sera également ajoutée sur la 24e Avenue. Interrogée par Métro en septembre dernier, la mairesse de Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, révélait déjà que son administration souhaitait réaliser des axes cyclables nord-sud après avoir achevé l’axe de la rue Villeray. Une mission qui sera finalement accomplie grâce aux annonces pour la saison 2023.

Même si Saint-Léonard sera désenclavé par l’action de son arrondissement voisin, aucun projet de nouvelle infrastructure n’y a été financé. Montréal a pourtant présenté les dizaines de projets cyclables qu’elle a approuvés pour construction ou amélioration en 2023. Aucun des axes sélectionnés ne se situe à Saint-Léonard. Seuls les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et d’Anjou ne bénéficient pas non plus de telles améliorations.

La fin du tunnel pour le vélo à Saint-Léonard ?

En septembre, l’Arrondissement de Saint-Léonard expliquait qu’il allait demander à la Ville-centre d’installer des quais d’autobus pour séparer ses rares pistes cyclables des zones d’arrêt d’autobus. Le projet ne se concrétisera donc pas en 2023, la Ville-centre ayant refusé de le financer, selon la conseillère d’arrondissement, Suzanne De La Rochellière.

Le plus gros défi qui se pose pour le réseau cyclable léonardois est la traversée de l’autoroute Métropolitaine, qui tranche l’arrondissement en deux et qui appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Une piste cyclable traversant l’autoroute sur un viaduc demanderait donc des travaux au MTMD.

Au niveau des 24e et 25e avenues, le surélèvement de l’autoroute permet aux nouvelles pistes cyclables annoncées de la traverser sans contraintes. Par contre, la Ville-centre a annoncé l’année dernière le déploiement du Réseau express vélo (REV) sur le boulevard Lacordaire. Cela demandera donc une collaboration avec le MTMD, car le croisement du boulevard Lacordaire et de l’autoroute Métropolitaine devra être réaménagé pour la venue d’une piste cyclable.

Ce projet devrait voir le jour d’ici 2027, garantissant un désenclavement total au réseau cyclable léonardois. D’ici là, un autre REV devrait atteindre Saint-Léonard, soit celui sur la rue Jean-Talon. Le dernier arrondissement à être séparé du réseau cyclable de la métropole va donc connaître des changements dans le futur.