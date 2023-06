Un nouveau jardin pédagogique à Saint-Léonard

Confronté à la disparition des espaces verts en milieu urbain, l’Éco-quartier de Saint-Léonard a décidé de créer un jardin urbain pédagogique devant son bâtiment situé au 7 800, rue de la Salette à Saint-Léonard. Ce jardin a été inauguré mardi après-midi en présence d’une vingtaine de personnes.

Le jardin a pour but d’offrir aux Léonardois un lieu d’apprentissage, d’échange et de connexion avec la nature, tout en les sensibilisant à l’importance de l’agriculture et de la biodiversité urbaine. Cette initiative contribuerait à lutter contre l’insécurité alimentaire à Saint-Léonard, notamment en accompagnant les citoyens dans la conception de leur propre aménagement urbain.

«Le lancement d’un jardin pédagogique à l’Éco-quartier est une référence environnementale locale et un grand stimulateur d’engagement communautaire», commente l’Éco-quartier de Saint-Léonard.

Gracieuseté, Éco-quartier de Saint-Léonard.

Selon des données de l’Éco-quartier, 1 300 personnes auraient visité le site de l’Éco-quartier de Saint-Léonard en 2022. «Ce projet est enrichissant pour la communauté, et permettra aux citoyens d’adopter des pratiques écologiques», assure le centre.

Le projet a pu recevoir l’appui de l’Arrondissement de Saint-Léonard, de la bibliothèque de Saint-Léonard, du Laboratoire sur l’agriculture urbaine, de la Concertation en Sécurité Alimentaire de Saint-Léonard, et du Carrefour des femmes de Saint-Léonard.