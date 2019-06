Don d’une peinture de l’artiste Corrado Donati

Les trois filles de l’artiste peintre Corrado Donati, décédé il y a un an, ont légué à l’arrondissement du Sud-Ouest une toile illustrant la caserne de pompiers numéro 3, située à Griffintown.

Originaires de l’Italie, M. Donati et sa femme Rosaria ont immigré au Québec au début des années 70. «C’était l’époque des Brigades rouges et du règne de la Mafia. Ils voulaient élever leurs trois filles dans un contexte plus pacifique», raconte Paul-Émile Rioux, ami de la famille.

Le couple a vécu 40 ans dans le Sud-Ouest. Passionné de photographie, M. Donati a capté sur le vif de nombreuses poutrelles et corniches d’immeubles situés à Montréal. Il y puisait son inspiration afin de peindre dans son atelier situé sur la rue Charlevoix à Pointe-Saint-Charles.

Fille de médecin, Rosaria a travaillé comme architecte à Rome. «Au Québec, elle et lui ont conçu des fresques décoratives, des vitraux d’ornementation et collaboré étroitement avec des firmes d’architecte», précise M. Rioux.

Approche

M. Donati et son épouse ont ouvert une galerie dans la Petite-Bourgogne, Griffintown et ensuite à Pointe-Saint-Charles. L’homme privilégiait une approche documentaliste. Dans l’œuvre de la Caserne no 3, il a voulu montrer l’édifice à vendre qui témoigne d’un moment précis de l’époque. «Ce détail illustre sa personnalité authentique», ajoute son ami.

La toile a été peinte en 2009. Aujourd’hui, on retrouve un condo luxueux juste en face de la caserne.

De son côté, la conseillère municipale Anne-Marie-Sigouin a souligné l’engagement des artistes dans leur communauté. Mme Rosaria Donati a participé à la création de l’Association du Quartier des antiquaires et siégeait au comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Les citoyens peuvent admirer la toile qui est exposée dans le vestibule de l’arrondissement du Sud-Ouest.