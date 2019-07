Les Sœurs Kif-Kif dans le Sud-Ouest

Deux jumelles au look rétro, les Sœurs Kif-Kif, déploieront les multiples facettes de leur talent dans une dizaine de parcs de Montréal, à l’occasion de la 10e édition de la tournée du festival Montréal Complètement Cirque.

Au menu du spectacle intitulé Côté Confiture, des numéros susceptibles de plaire à toute la famille: magie, théâtre, humour, acrobaties et performances de cirque. Par exemple, elles font virevolter dans les airs des lapins et pleuvoir des patates frites tout en combattant des monstres roses géants

«Chaque spectacle de rue est unique», confie Françoise, l’une des jumelles qui sont connues un peu partout dans le monde. Au moment de l’entrevue, les jeunes femmes revenaient d’une tournée en Italie, Portugal, Japon. Cet automne, elles sont invitées au Danemark et en Suède.

Débuts

Françoise et sa sœur Josette ont découvert le spectacle de rue lors d’un voyage en Amérique du Sud. «On s’est dit qu’on aimerait bien en faire à notre tour», confie celle qui, plus jeune, suivait des études en sciences à l’Université Laval de Québec et rêvait de devenir…astronaute.

Au retour de leurs différents périples, elles ont suivi différentes formations en théâtre et à l’École de cirque.

Aujourd’hui, elles vivent la plupart du temps dans les chambres d’hôtel d’où elles préparent leurs différents numéros. Le rire est-il universel ou différent d’une contrée à l’autre? «Tout ce qui est lié à l’amour, les émotions, la transgression des règles, ou les conflits font rire», observe Françoise.

L’interaction avec le public est la clé essentielle du succès. «Notre plus grande fierté, dit-elle, c’est d’avoir présenté un spectacle sous la pluie, et malgré la mauvaise température, les gens ont quand même décidé d’y assister jusqu’à la fin.»

Les jumelles Kif-Kif promettent un spectacle loufoque, comique, absurde, coloré et fantaisiste. Un moment divertissant et gratuit pour les familles de Montréal.

Les Sœurs Kif-Kif en spectacle ce dimanche 7 juillet, de 15h à 18h, au Square Sir-Georges-Étienne Cartier.

Saint-Henri, complètement fou du cirque

Les Quartiers du canal de la SDC invite les citoyens à l’événement «Saint-Henri complètement fou du cirque», les 6 et 7 juillet dans Saint-Henri. « L’Arrondissement est fier partenaire de ce bel événement et nous sommes certains que cette riche programmation gratuite saura émerveiller petits et grands toute la fin de semaine», s’est réjoui Benoit Dorais, maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Au programme

6 juillet

12 h 15 : AcroYoga en famille avec Espace Varana + distribution de Smoothie et thé Chaï pour les participants.

13 h 15 à 14 h 15 : ZUMBA mise en forme en musique avec Gym Saint-Henri

13 h à 17 h: Jeux d’évasion avec A/Maze

17 h à 19 h: L’APÉRO- COCKTAILS avec l’équipe de Cirka à l’espace Bar.

17 h 15 à 18 h 15 : Concert du groupe « Balkan Kafana »

18 h 30: Spectacle du Cirque HORS PISTE suivi et d’activités participatives

19 h 15 à 20 h 15 : Concert du groupe « Balkan Kafana ».

20 h: LE MONASTÈRE spectacle pour les « plus grands ».

Dimanche 7 juillet

12 h 30 à 13 h 30 : ZUMBA mise en forme en musique avec Gym Saint-Henri

13 h à 17 h : Jeux et animations avec la Caravane ludique de Randolph

13 h à 17 h : la Foire du Vinyle de Saint-Henri du Bar de Courcelle.

15 h à 17 h : Montréal Complètement Cirque, structures participatives.

17 h à 18 h : Montréal Complètement Cirque, spectacle Côté Confiture des sœurs Kif-Kif.

17 h à 19 h : L’APÉRO- COCKTAILS avec l’équipe de Cirka à l’espace Bar.

19 h à 22 h : Soirée funk & Groove présentée par le Bar de Courcelle. On accueille à 19h Renée Deschênes, à 20h, Clerel et à 21h, Frisco Lee and the Golden Bridge.