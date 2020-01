Le pouvoir des câlins

Convaincue des bienfaits des câlins, une résidente du Sud-Ouest de Montréal, Claudette Isabel Larocque a créé un carnet de cartes illustrant les retombées positives du geste dont une meilleure estime de soi, une réduction du stress et de l’anxiété.

En cette Journée internationale des câlins, le 21 janvier, Mme Larocque explique que cet événement a été créé en 1986 par un révérend américain qui déplorait une ambiance maussade après l’effervescence des fêtes.

L’idée, évoque-t-elle, c’est de prendre le temps d’expérimenter cette approche dans le respect et la douceur. Et comment fait-on un bon câlin? «L’un en face de l’autre, on s’enlace sans tapotement dans le dos. On apprécie ce moment le temps de trois à cinq respirations.»

Le geste ne doit pas être accompli à la sauvette. L’expérience devient significative si mutuellement, deux personnes se donnent le temps de créer ce moment d’accalmie et d’apaisement.

Bienfaits

«Je ne suis pas née dans la soupe aux câlins», ajoute la retraitée du monde des communications dont la famille était peu encline aux démonstrations affectives.

En assistant à un séminaire en 2014, elle aperçoit des participants qui se font spontanément cette accolade. Curieuse, la citoyenne de Côte Saint-Paul a entrepris des recherches sur le sujet, en apparence anodin.

«J’ai découvert que les enfants câlinés sont plus intelligents et cela améliore aussi le système immunitaire et rend de bonne humeur», explique-t-elle.

20 secondes

«Le câlin permet d’augmenter le taux d’ocytocine, liée à hormone de l’attachement. Cela prend sept secondes afin qu’elle soit libérée dans le cerveau, précise-t-elle. Un câlin d’une durée de 20 secondes stimule la dopamine, l’hormone du plaisir.»

Plusieurs sont sceptiques face au pouvoir de ce geste tendre. Dans le tourbillon du quotidien, bien souvent, on oublie de faire cette caresse avec son enfant, son conjoint ou ses amis. Pourtant, les couples généreux en câlins l’un envers l’autre auraient, semble-t-il, davantage de chances de s’aimer plus longtemps.

C’est pourquoi, Claudette tient à en faire la promotion. Plusieurs lui disent: «je ne peux pas faire de câlin étant célibataire.»

Comprenant la situation, elle prétend qu’on peut se coller contre un toutou, un chien, un chat. Elle conseille de pratiquer la technique papillon qui consiste à mettre les mains en croix sur sa poitrine, les mains en dessous des épaules. On ferme les yeux en tapotant lentement et en ralentissant notre respiration.

Plus d’infos:

pourlemeilleur.ca/52-cartes-calins

https://journalmetro.com/actualites/insolites/1360060/abusez-des-calins-cest-bon-pour-la-sante/