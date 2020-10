Tester les jeux vidéo pour ceux qui vont y jouer

Alors que l’industrie des jeux vidéo est en constante évolution depuis déjà plusieurs années, les testeurs ont un rôle important à jouer dans le cycle de vie d’un jeu afin d’assurer une qualité du produit aux acheteurs.

«Ils vont aller fouiller de manière méticuleuse pour regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils vont rapporter les informations aux personnes au développement qui vont choisir ou non de réparer les bogues», explique Pauline Huby, coordonnatrice de la formation testeur de jeux vidéo d’Intégration jeunesse du Québec (IJQ).

Ce métier demande un bon sens de l’observation, un esprit analytique, de la discrétion et une versatilité.

«Tester les jeux vidéo, ce n’est pas jouer. C’est vraiment un travail de recherche.» – Pauline Huby

«On travaille directement avec les programmeurs et les designers. Les testeurs font partie intégrante de l’équipe de production», affirme Maelle Campagnie, testeuse de développement et ancienne étudiante de l’IJQ.

L’entreprise de production de jeux vidéo, Ubisoft, engage ses propres testeurs, mais fait également appel à des participants dans le cadre du Playtest, son laboratoire de recherche utilisateur.

«Nos études sont axées sur l’expérience du joueur. Ce qui nous intéresse, c’est qu’il nous explique ce qu’il aime ou pas et le pourquoi pour améliorer leur expérience», souligne Marie Roman, coordonnatrice du laboratoire.

Télétravail

Le confinement a apporté son lot de conséquences à l’industrie, forçant notamment le report de plusieurs jeux importants. Les impacts ont également été ressentis par les testeurs qui travaillent généralement dans les studios.

«Ça a demandé une adaptation de la part des entreprises de jeux vidéo parce qu’il y a une notion importante, celle de la confidentialité. Ce n’est pas la même chose quand on est chez soi avec des colocataires», admet Mme Huby.

Toutefois, la COVID-19 a aussi amené du changement positif. De nouveaux outils ont été mis en place dans des entreprises afin de faciliter les communications et la confidentialité. Au laboratoire d’Ubisoft, les participants peuvent maintenant tester à partir de leur domicile.

«C’est devenu notre façon de fonctionner. Ça ne dérange pas nos équipes de travailler de la maison puisqu’on est aussi efficace. Ça ouvre une nouvelle perspective puisqu’ils sont dans le confort de leur salon», explique Mme Roman.

Cette nouvelle vision pourrait permettre à Ubisoft de faire le Playtest à distance, même après la pandémie.

«Il y a des personnes qui ont des besoins en accessibilité et qui ne sont pas capables de se déplacer à nos studios. […] Ça va rendre possible la participation d’un plus grand nombre de joueurs pour être plus inclusif et diversifié», explique Mme Roman.

Devenir testeur

La formation de six mois chez IJQ propose des cours techniques et théoriques au cours desquels les étudiants se familiariseront avec l’industrie, ainsi que les différentes plateformes, comme l’ordinateur et les consoles.

«Ils découvrent aussi le mobile puisque c’est un marché des jeux vidéo en pleine expansion», indique Mme Huby.

Les étudiants apprennent aussi les tâches d’un testeur, comme être capable d’identifier les bogues et de les expliquer dans un rapport. Des cours d’anglais et de communication sont également nécessaires en raison du langage parlé dans le domaine.

«On a l’impression que c’est un travail solitaire, alors que c’est un travail d’équipe. Il faut une bonne communication entre les membres pour avancer de manière productive», mentionne Pauline Huby.

Afin de devenir testeur de jeux vidéo, il n’est pas obligatoire d’être un passionné, car comme dans tous les métiers, il faut être capable de décrocher, une fois son quart de travail terminé.