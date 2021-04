Résumé du conseil d’arrondissement d’avril dans le Sud-Ouest

En raison des conditions actuelles, le conseil d’arrondissement dans le Sud-Ouest d’avril s’est tenu de manière virtuelle.

Déneigement

L’arrondissement a exercé son option de renouveler son contrat d’un an concernant la location de deux tracteurs chargeurs avec opérateurs en vue de la prochaine saison de déneigement. La dépense occasionnera un montant supplémentaire de 191 000$ portant le total à un peu plus de 560 000$.

Vélos

Le Sud-Ouest financera l’acquisition de 95 supports à vélo pour ses parcs et rues commerciales.

Organismes

L’arrondissement remettra un montant d’environ 85 000$ à huit organismes afin de soutenir différents projets dans le Sud-Ouest. La Coalition de la Petite-Bourgogne/quartier en santé, Action gardien Pointe-Saint-Charles, le Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (CRCS), Famijeunes, Loisirs Saint-Henri, l’Alternative communautaire d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM), le Centre d’aide à la réussite et au développement (CARD) et Station Familles se partageront le montant provenant du budget annuel du Service de la diversité et de l’inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables.

Initiatives sociales

Vingt-quatre organismes du Sud-Ouest se partageront la somme de près de 260 000$ en lien avec l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité.

Jardins

Lors du conseil, les élus ont approuvé un projet qui permet au Centre de loisirs Monseigneur Pigeon de prendre place sur une partie du terrain du 5550 rue Angers, dans Côte-Saint-Paul. L’organisme pourra y aménager un abri de jardin et de l’équipement de jeu.

Travaux

La rue Biencourt, entre le boulevard Monk et la rue Briand, dans Ville-Émard, sera au cœur de travaux de voiries et d’aménagements entre les mois de mai et août. L’arrondissement a accordé un contrat à l’entreprise Les Excavations Super inc. d’une valeur d’un peu plus de 1,7 M$ pour effectuer ces travaux. Le réaménagement de la rue Biencourt est possible grâce au Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées.

Graffitis

Une somme de 180 000$ permettra de financer des activités d’interventions durables en matière de graffitis pour Pro-Vert Sud-Ouest. L’organisme propose des services sept jours sur sept ainsi que des interventions en hauteur afin d’éliminer le plus de graffitis.