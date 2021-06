Transition écologique à venir dans le Sud-Ouest

Afin de connaître l’opinion de la population sur les enjeux environnementaux, l’arrondissement du Sud-Ouest consultera les résidents du territoire en vue de la mise en place du prochain Plan d’action local pour la transition écologique, qui suivra les orientations du Plan climat de la Ville de Montréal qui a été dévoilé en décembre 2020.

Une consultation publique, sous forme d’ateliers virtuels, aura comme objectif de «bâtir une vision collective des priorités et des actions concrètes à prendre […] face aux défis engendrés par l’urgence climatique», peut-on lire dans le communiqué.

Elle permettra d’orienter l’arrondissement afin qu’elle puisse s’engager activement dans la transition socioécologique et le développement d’un milieu de vie harmonieux avec la nature tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le Sud-Ouest.

Ainsi, la sensibilisation et l’engagement de la communauté, le verdissement et la protection de la biodiversité, l’aménagement du territoire et la mobilité durable ainsi que la réduction des gaz à effets de serre (GES) et la gestion des matières résiduelles (GMR) seront les principaux éléments abordés.

«Faire plus»

«Nous voulons faire plus et mieux, revoir nos façons de faire afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et diminuer notre vulnérabilité face aux changements climatiques», affirme le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Par le passé, l’arrondissement avait mené des travaux grâce à des Plans locaux de développement durable. Le conseil avait aussi mis en place une nouvelle section transition écologique dans le Sud-Ouest.

Échéancier de la transition écologique

Après les ateliers virtuels de juin, une décision sera prise au cours de l’été quant aux choix des projets phares. Lors du conseil d’arrondissement de septembre, les élus devraient voter le plan local.

Puis, à l’automne, un évènement convivial aura lieu afin de célébrer les réalisations déjà amorcées. Une planification des prochaines étapes devrait également être au menu. Finalement, jusqu’en décembre 2025, des projets du plan local seront réalisés un peu partout dans le Sud-Ouest.

L’an prochain, une reddition de compte sera faite auprès de la population sur les actions posées et le déroulement du plan local.

La consultation publique aura lieu le 21 juin à 18h afin de permettre aux organismes et aux résidents du territoire de s’exprimer sur la transition écologique.