Corvée de nettoyage aux abords de deux écoles dans Saint-Henri

En vue de la rentrée scolaire cet automne, l’Éco-quartier du Sud-Ouest a organisé une corvée de nettoyage près de deux établissements scolaires de Saint-Henri.

L’école primaire Ludger-Duvernay et l’école secondaire Saint-Henri sont visées par l’initiative, tout comme les espaces verts avoisinants.

À lire aussi La rentrée sera masquée en classe dans neuf régions dont Montréal

«Je réside à Saint-Henri et je sais que c’est problématique autour des écoles Ludger-Duvernay et Saint-Henri», souligne d’emblée l’intervenante communautaire en verdissement et agriculture urbaine à l’Éco-quartier du Sud-Ouest, Lucile Siraut.

Si l’intérieur de la cour d’école n’a jamais été un gros enjeu, selon elle, la situation aux abords des établissements scolaires pose toutefois particulièrement problème.

«De jeunes adultes viennent le soir [en dehors des heures scolaires]. Ils laissent leurs bouteilles de bière et leurs déchets traîner. Ce sont les enfants qui finissent par ramasser», se désole l’intervenante.

Même si l’école Ludger-Duvernay a beaucoup participé par le passé à des corvées de nettoyage et à de la sensibilisation auprès des enfants, ce n’est pas suffisant, mentionne Mme Siraut.

«On sait que la rentrée sera déjà difficile pour les élèves. Donc, on s’est dit que si on pouvait donner un coup de pouce et aider à ce que ce soit propre, ça va peut-être leur donner un peu plus envie de retourner à l’école», dit-elle.

«Ce sont les adultes de demain. C’est à l’école que ça se passe. Quand on organise des corvées de nettoyage avec des enfants, souvent ils réalisent que ce n’est pas normal qu’il y ait des papiers par terre et que les adultes font ça.» Lucile Siraut

Initier les jeunes

Les corvées de nettoyage dans les espaces verts et les cours d’école s’adressent à tous les âges.

«Ça fait des jeunes qui sont plus intéressés à leur communauté, qui font attention à l’environnement. [Dans les corvées], il y a toujours une notion pédagogique pour expliquer qu’un mégot de cigarette peut polluer [plusieurs centaines] de litres d’eau», explique Mme Siraut.

Malgré les vacances pendant l’été, l’Éco-quartier du Sud-Ouest s’attendait à ce que quelques enfants puissent participer à l’initiative, car il importe de commencer tôt à se soucier de l’environnement.

«Déjà, s’ils sont conscientisés à cet âge-là, ce sont des gestes qu’ils ne reproduiront pas à l’âge adulte parce que, dès leur jeune âge, ils auront ramassé des déchets», souligne-t-elle.

L’opération de nettoyage de l’Éco-quartier du Sud-Ouest devait avoir lieu le 21 août dernier. L’organisme communautaire souhaitait voir une vingtaine de personnes se mobiliser pour l’occasion. Des groupes de parents des deux établissements scolaires ont aussi été contactés.

«Il n’y a pas seulement qu’une seule date [le Jour de la Terre] pour organiser des corvées. Notre environnement doit être nettoyé chaque jour, un peu comme notre maison», conclut-elle.