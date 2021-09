Festival pour la paix dans la Petite-Bourgogne

La 36e édition du Festival de la Petite-Bourgogne, sous le thème de Tous pour la paix, se tiendra au parc Vinet.

Dans les années 80 et 90, le quartier de la Petite-Bourgogne a fait face à plusieurs enjeux liés à la criminalité, comme la violence et la présence de drogues.. L’évènement a donc vu le jour afin d’avoir une meilleure reconnaissance du quartier.

Articles recommandés par l’auteur Corridor culturel: œuvres à ciel ouvert dans le Sud-Ouest

«C’est né pour redonner une autre visibilité, le rendre plus accueillant et pour [rassembler les gens]», explique Michael P. Farkas, promoteur de l’évènement, qui travaille depuis près de vingt ans sur ce festival.

Avec la rentrée scolaire qui vient de se mettre en branle, le festival permettra également de présenter des organismes du quartier qui pourraient offrir des services pour les enfants ou leurs parents.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir des activités pour toute la famille, de la musique, des expositions, ainsi que différents kiosques de nourritures ou d’artisanat.

Ils pourront également en apprendre davantage sur l’histoire de la Petite-Bourgogne.

Tous pour la paix

La thématique de cette année fait référence aux évènements qui sont survenus dans le Sud-Ouest au cours des derniers mois. Des coups de feu ont été entendus à plusieurs reprises dans la Petite-Bourgogne.

«Avec les évènements, ça fait en sorte que les gens sortent pas, vont moins dans les parcs, ils ont peur. Il y a ce travail-là de toujours encourager les gens [à sortir]», souligne, M. Farkas.

Une marche pour la paix avait d’ailleurs été organisée en réponse à ces évènements le 27 juillet dernier. Plus de 80 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion afin de se faire entendre.

Elles ont scandé plusieurs slogans pendant la marche de la paix, tels que «On ne veut plus d’armes, on veut la paix». D’autres personnes arboraient pour leur part des affiches où on pouvait par exemple lire «Baissez vos armes et levez vos mains» ou «Tous pour la paix».

On espère un achalandage respectable pour que la fête aille bien, que ce soit une belle journée et qu’on soit dans un esprit [pour qu’on soit] tous là pour la paix. Michael P. Farkas

La 36e édition du Festival de la Petite-Bourgogne aura lieu le samedi 11 septembre de midi à 21h au parc Vinet, à quelques minutes de la station de métro Lionel-Groulx.

En cas de conditions météorologiques défavorables, le festival se tiendra à l’intérieur du CÉDA – Services et soutien divers à la communauté, situé à proximité du parc Vinet.