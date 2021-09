Sécurité alimentaire: repas à 1$ à l’école primaire Charles-Lemoyne

Encore une fois cette année, le programme La Cantine dans les écoles, de l’organisme La Cantine pour tous, est de retour à l’école primaire Charles-Lemoyne de Pointe-Saint-Charles et dans d’autres établissements scolaires de la métropole.

L’objectif de cette campagne est de favoriser la sécurité alimentaire des élèves avec des repas sains conçus par différents organismes et traiteurs montréalais, comme Le Garde-Manger pour tous, situé dans la Petite-Bourgogne, Le Chic Resto Pop, Le Relais populaire, Petites-Mains, Toujours ensemble et le Traiteur Bis.

«Le programme La Cantine dans les écoles est là pour faciliter la vie des parents, leur offrir une solution abordable et pratique pour la gestion des lunchs des enfants, sans concession sur la qualité et la valeur nutritionnelle des repas», explique par voie de communiqué la responsable du programme à La Cantine pour tous, Anne Charest.

Les programmes d’alimentation scolaire permettent d’adopter de saines habitudes alimentaires, d’augmenter la santé et le bien-être des enfants ainsi que de favoriser l’apprentissage et la réussite scolaire. Ces programmes aident également l’économie et contribuent à la consommation de produits locaux frais par les jeunes.

Les parents peuvent commander les repas de leurs enfants en ligne à un prix qui est ajusté en fonction de leur budget. Un prix plancher de 1 $ est mis en place. Cependant, les parents qui souhaitent contribuer davantage peuvent le faire afin d’aider les familles et les enfants plus vulnérables.

Nouvelles écoles

En plus d’être présent à l’école Charles-Lemoyne et dans les établissements scolaires participants depuis quelques années, le programme La Cantine dans les écoles a été introduit dans sept nouvelles écoles primaires montréalaises.

Il s’agit des écoles Katimavik dans Saint-Laurent, Philippe-Morin, Jardin-des-Saints-Anges et des Berges-de-Lachine dans Lachine, Saint-Nom-de-Jésus dans Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Gérard dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

«Préparer des repas pour de nouveaux élèves, ça signifie permettre encore plus à la jeunesse de persévérer, réussir et développer son plein potentiel, au profit de toute la collectivité», affirme le président de la Cantine pour tous, Donald Boisvert.

La Cantine dans les écoles a été mise en place en 2019. Lors de la dernière année, le programme a servi plus de 97 000 repas à un peu plus de 1800 élèves dans des écoles de Montréal, de Sherbrooke, de Québec et du Lac-Saint-Jean. En 2021, 26 écoles font désormais partie du programme, qui couvre également Laval.

Articles recommandés par l’auteur Achat local: campagne de sociofinancement dans Pointe-Saint-Charles