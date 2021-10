Courir pour Terry Fox à l’école primaire Charles-Lemoyne

Des enfants de l’école primaire Charles-Lemoyne dans Pointe-Saint-Charles ont participé à la quatrième édition de la course Terry Fox, le 24 septembre dernier, dans le but d’amasser des fonds pour la Fondation Terry-Fox et pour la recherche contre le cancer.

L’initiative a été mise en place par un élève de troisième année de Charles-Lemoyne en septembre 2018. À l’époque, l’élève avait parlé de ce projet au conseil de classe. L’établissement scolaire avait par la suite décidé de soutenir la course. Depuis, cette course est devenue une tradition annuelle.

Au total, 476 élèves ont participé à l’événement qui aura permis d’amasser près de 1800$ pour la Fondation Terry-Fox.

«Le message [de Terry Fox] est de persévérer, de ne jamais lâcher et que tout est possible. C’est une magnifique histoire de courage. La course permet aussi de vivre un événement rassembleur pour tous les élèves de l’école», explique l’enseignante et membre du comité organisateur de la course, Christine Simoneau.

Dans la semaine qui a précédé la course, les enfants ont appris sur l’athlète, son histoire et le Marathon de l’espoir grâce à des livres, des vidéos ou des présentations.

«C’est important de participer à la course Terry Fox et de donner de l’argent à la Fondation Terry Fox pour la recherche du cancer», souligne Violetta, élève à l’école Charles-Lemoyne.

«Ce qui est le fun, c’est de faire un petit effort pour Terry qui a essayé de donner de l’argent pour le cancer», affirme pour sa part Marcus.

Les élèves du préscolaire et du premier cycle se sont dégourdi les jambes une quinzaine de minutes dans la cour d’école, alors que les enfants du deuxième et troisième cycle ont couru au parc Saint-Gabriel une vingtaine de minutes.

Une cinquième édition devrait se dérouler en septembre 2022 à l’école Charles-Lemoyne. Pour l’occasion, deux autres écoles primaires du quartier pourraient s’ajouter à la course Terry Fox afin de faire courir plus de jeunes et d’amasser davantage de fonds pour la recherche contre le cancer.

Terry Fox

Terry Fox est un athlète canadien né en juillet 1958 à Winnipeg. En 1977, il reçoit un diagnostic d’ostéosarcome, une forme de cancer qui débute souvent au niveau du genou. Le seul traitement possible est de lui amputer la jambe droite, plusieurs centimètres au-dessus du genou.

En avril 1980, Terry Fox lance le Marathon de l’espoir dans le but d’amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. De Terre-Neuve à Vancouver, l’athlète souhaitait alors parcourir plus de 5000 kilomètres.

En septembre, il a dû cesser la course en raison de difficultés respiratoires après avoir parcouru 5373 km en 143 jours. On lui diagnostique une masse cancéreuse dans un de ses poumons. Terry Fox décède le 28 juin 1981 à l’âge de 22 ans.