Une déclaration commune pour davantage de projets communautaires

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées samedi 23 octobre 2021 pour marcher vers l’Hôtel de ville de Montréal. Les manifestants ont alors déposé une déclaration commune.

Les participants étaient issus de groupes communautaires, et résidents des quatre coins de la ville. Selon eux, l’objectif était de « faire la démonstration que des réponses citoyennes aux différentes crises urbaines sont possibles ». Lors de cette marche, la déclaration commune À qui appartient la ville ? a ainsi été déposée.

Les revendications portent sur le manque de soutien des projets communautaires, dans différents quartiers montréalais.



Le secteur industriel de Lachine-Est, le site du Canada Malting à Saint-Henri, et le secteur Dupuis-Hickson à Verdun sont notamment ciblés.

C’est aussi le cas des terrains fédéraux du bassin Peel à Pointe-Saint-Charles, et des anciens hôpitaux Hôtel-Dieu et Royal Victoria près de Milton-Park. Ainsi que le site Louvain à Ahuntsic, et l’hôpital de la Miséricorde dans Ville-Marie.

Donner la parole aux habitants

Louise Constantin est membre du Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV). Elle suggère que «L’expertise citoyenne soit prise en compte lors de l’élaboration des grandes orientations de développement dans le territoire».

Les groupes communautaires montréalais font alors plusieurs propositions, inscrites dans la déclaration commune: «Développer de nouveaux milieux de vie à échelle humaine. Intégrer une large part de logements sociaux, des mesures de verdissement plus soutenues, des locaux communautaires pour les organismes, des services de proximité et des équipements collectifs ».

Cédric Glorioso-Deraiche fait partie de la CDC Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles. Il a lui aussi pris part à la rédaction de la déclaration commune.



Selon lui, la pandémie de la COVID-19 a confirmé l’urgence des habitants concernés.

«Les études démontrent que les Montréalais situés dans les quartiers plus défavorisés sont deux fois plus touchés par les impacts négatifs de la pandémie, que ne le sont ceux des milieux plus favorisés». Cédric Glorioso-Deraiche

Les dépositaires de la déclaration proposent notamment de «revoir le concept de la mixité urbaine» en soutenant les projets communautaires de façon prioritaire.