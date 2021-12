Perquisition policière: saisie d’armes à feu illégales dans Saint-Henri

Le SPVM et la SQ sont intervenus hier dans le quartier de Saint-Henri.

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé ce mercredi 1er décembre à une saisie d’armes à feu illégales dans l’arrondissement du Sud-Ouest, au niveau du quartier Saint-Henri.

Les forces policières de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), composée d’agents du SPVM et de la SQ, sont intervenues en soirée dans un appartement situé sur la rue Turgeon, près de la rue Sainte-Émilie. Lors de la perquisition, plusieurs armes ont été trouvées, dont une arme de poing, un chargeur et des munitions, ainsi que plus de 1500$ en argent canadien.

À la suite de l’opération, un homme de 18 ans a été arrêté, et trois autres personnes ont été rencontrées puis libérées.

«Le travail concerté avec nos partenaires, le partage de renseignement et l’implication de nos citoyens ont conduit au succès de l’opération menée aujourd’hui», a déclaré par voie de communiqué le coordonnateur aux communications à la SQ, Benoît Richard.

La perquisition entre dans le cadre de l’opération CENTAURE, qui lutte contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec, en faisant pression sur le crime organisé. Elle découle d’une enquête qui a lieu depuis le mois de mars, reliée au trafic de stupéfiants et d’armes à feu illégales à Montréal. Le Sud-Ouest a été au cours de l’année touché par plusieurs incidents concernant des armes à feu, alors que des coups de feu avaient été entendus dans l’arrondissement au mois d’octobre.