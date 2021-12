Samuel Bureau, vers les championnats mondiaux juniors de patinage

Vers l’âge de sept ans, Samuel Bureau a commencé à patiner, et depuis il ne s’est ­­ jamais arrêté. Dix ans plus tard, le jeune adolescent a fini troisième aux championnats Canada juniors de patinage de vitesse, qui réunissaient les 32 meilleurs patineurs juniors du pays. Cet habitant de Côte-Saint-Paul représentera en mars 2022 le Canada lors des championnats du monde juniors, qui se dérouleront en Pologne.

Il y a trois ans, Métro Sud-Ouest visitait la chambre du jeune Samuel Bureau, à l’époque âgé de 14 ans, et dont les murs et les étagères étaient recouverts de trophées et de médailles. Aujourd’hui, c’est à l’Aréna Maurice-Richard que nous retrouvons l’étudiant de 17 ans. Depuis quelques années, c’est ici que le patineur vient s’entraîner quasi quotidiennement.

Résidant dans le quartier de Côte-Saint-Paul, Samuel Bureau a fait ses débuts dans le patinage de vitesse au Complexe récréatif Gadbois, pour accompagner un ami dans cette activité sportive. Vers l’âge de 12 ans, il prend la décision de pratiquer ce sport plus sérieusement.

Le défi était alors de réussir à suivre à la fois l’école et les entraînements. « À la fin du secondaire 3, j’ai reçu un courriel qui m’invitait ici, au centre d’entraînement. J’ai donc commencé à manquer quelques journées d’école », explique Samuel Bureau, assit sur les gradins de l’Aréna Maurice-Richard tout en jetant des coups d’œil à la zamboni qui préparait la glace pour l’entraînement à venir. Grâce au soutien de la direction de l’école secondaire Honoré-Mercier, l’adolescent arrive à rattraper les cours manqués tout en maintenant un rythme d’entraînement.

Samuel Bureau lors championnats Canada juniors – Gracieuseté/Yves Longpré

Mais la pandémie est venue chambouler le quotidien de Samuel Bureau, qui allait faire son entrée en secondaire 5. « Je me suis assis avec ma mère pour parler de l’école […] mon niveau de patin était devenu plus haut et je voulais me concentrer là-dessus, alors on a décidé de m’inscrire aux Estacades ». Cette école de Trois-Rivières lui permet de suivre des cours à distance et de les accorder selon ses horaires d’entraînement.

Maintenant, Samuel Bureau a terminé ses études secondaires, et il suit en temps partiel des études collégiales.

De l’art de la compétition

Samuel Bureau ne se le cache pas, il est compétitif. Depuis l’âge de neuf ans, il participe à des compétitions, d’abord en club, puis de plus en plus importantes.

Le patinage de vitesse se divise en trois distances, le 500 mètres, le 1 000 mètres et le 1 500 mètres. « Le 1 500 mètres, c’est celle que je performe le moins bien, le 500 mètres c’est ma spécialité, mais ma préférée c’est le 1 000 mètres », soutient le patineur. La raison de cette préférence ? « Le 500 mètres, ça va vite, c’est court, donc il n’y a pas tant de choses qui se passent. Le 1 000 mètres, ça laisse un peu plus de temps pour préparer des choses et faire des dépassements. »

Lors des championnats Canada Juniors (pour les moins de 19 ans), il finit troisième dans le classement au cumulatif, ce qui lui permet de faire partie des quatre représentants canadiens des Championnats du monde juniors en Pologne, qui se dérouleront en mars 2022. « J’ai hâte de prendre l’expérience de course internationale », se réjouit Samuel Bureau.

Dans l’avenir, Samuel Bureau souhaite continuer à pratiquer son sport autant qu’il le peut. Au niveau des études, il pense suivre un cursus en technique policière, qui lui permettrait de s’orienter vers cette profession.