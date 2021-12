Un premier conseil d’arrondissement hybride dans le Sud-Ouest

Lundi soir, le Sud-Ouest organisait son premier conseil d’arrondissement hybride, en ligne et en présentiel, depuis les dernières élections, afin d’annoncer de nouveaux investissements. Étaient également présents dans la salle plusieurs résidents de Ville-Émard, qui avaient manifesté peu avant le conseil pour protester contre la construction d’un bloc de condos.

Ce tout premier conseil du Sud-Ouest depuis les élections était exceptionnellement présidé par le conseiller de ville et maire suppléant, Craig Sauvé, qui remplaçait le maire nouvellement réélu, Benoit Dorais. Il était accompagné du conseiller de ville Alain Vaillancourt, et des conseillères d’arrondissement, Tan Shan Li et Anne-Marie Sigouin.

Plusieurs annonces ont été faites, notamment le renouvellement de la convention pour trois ans du Festival international Longue vue sur le court, qui se déroule dans le Sud-Ouest, et qui obtiendra un financement de 10 000$ par année.

Le programme Plein Art obtiendra une affectation du surplus budgétaire de 15 000$, pour trois ans, ce qui permettra à l’organisme de continuer à mettre en place des œuvres d’art sur les rives du Canal de Lachine.

50 000$ seront alloués respectivement à la SDC Monk ainsi qu’à la SDC Les Quartiers du Canal, pour encourager le développement de commerces et les initiatives locales.

Des animations dans les parcs qui possèdent des chalets seront organisées une nouvelle fois cette année, en collaboration avec les maisons de jeunes. Il sera également possible d’y louer des équipements pendant l’hiver.

Le parc Ignace-Bourget à Ville-Émard aura des installations hivernales, dont l’enneigement de ses buttes qui permettra les glissades.

Des conseillers et des pancartes

Les membres de l’arrondissement faisaient face à des résidents venus, pancartes en main, protester contre la construction d’un immeuble au 2120 rue Holy-Cross à Ville-Émard, et assister au conseil.

L’initiatrice du groupe NON à l’urbanisation sauvage de Ville-Émard, Mary White-Kaba, était venue déposer une pétition qui rassemblait 167 signatures, et qui demandait, entre autres, l’arrêt des travaux. Plusieurs questions et interventions ont eu lieu sur ce sujet, notamment sur les réglementations de délimitation avec les logements voisins et la construction sur l’îlot de verdure Yvon-Lamarre.