Des manifestants réunis contre un bloc de condos construit à Ville-Émard

Environ une dizaine de personnes s’étaient donné rendez-vous lundi soir devant la mairie de l’arrondissement du Sud-Ouest, peu avant le conseil, afin de protester contre la construction d’un bloc de quatre condos à Ville-Émard. Cet immeuble actuellement en travaux vient remplacer l’îlot de verdure Yvon Lamarre. Une pétition qui demandait l’arrêt des travaux réunissant 167 signatures a par la suite été déposée pendant le conseil d’arrondissement.

De loin, on apercevait déjà les quelques pancartes brandies en direction de la mairie du Sud-Ouest, en ce lundi soir de décembre. Ces dernières étaient serties de photographies de ce qu’était le petit jardin intérieur Yvon Lamarre situé au 2120 rue Holy-Cross à Ville-Émard, et qui est aujourd’hui remplacé par le chantier d’un nouveau bloc de condo.

« On n’a jamais été informé qu’il y a quelque chose comme ça qui allait arriver, on a vu que les arbres étaient en train d’être coupés. », explique une résidence de la rue Holy-Cross, et initiatrice de la pétition et manifestation, Mary White-Kaba. Elle a constaté au début de la construction que le nouvel immeuble sera construit directement face à sa fenêtre arrière.

Selon elle, les résidents de cette rue de Ville-Émard n’ont jamais été mis au courant de la construction d’un immeuble sur le jardin Yvon-Lamarre. Mary White-Kaba regrette que l’initiative de l’arrondissement du Sud-Ouest, J’informe mon voisinage, qui vise à tenir au courant les habitants de projets de construction, n’ait pas été utilisée dans ce cas. La pétition demande également que les résidents soient tenus au courant des travaux.

Alors qu’elle était venue présenter sa pétition lors du conseil d’arrondissement d’hier soir, le directeur de l’aménagement urbain et du patrimoine, Marc-André Hernandez lui avait répondu que le formulaire J’informe mon voisinage avait été mis en place peu après la demande des travaux sur la rue Holy-Cross, ce qui explique l’absence d’information pour les habitants des logements voisins.

Les résidents, réunis sous le nom de groupe NON à l’urbanisation sauvage de Ville-Émard étaient aussi venus protester contre la destruction de l’habitat naturel qu’était le jardin Yvon-Lamarre. « Il y avait des arbres centenaires, des lilas, des vignes sauvages, et ça demeurait un coin de fraîcheur pour les animaux et pour les oiseaux. », se désole un second résident, Marc Leclerc.

Lors du conseil d’arrondissement, dans lequel plusieurs des manifestants ont assisté, quelques questions ont été posées au sujet du 2120 rue Holy-Cross, auxquelles Marc-André Hernandez a répondu. Ce dernier a assuré que toutes les procédures ont été bien suivies pour cette construction. « Dans ce processus il y a plusieurs informations qui ont été transmises au président et au conseil, notamment dans ce cas d’analyse sur la coupe des arbres […] et sur l’ensoleillement. […] Est-ce que l’impact sur le voisinage a été considéré ? La réponse est oui. »

Une réponse qui ne semble pas avoir satisfait les manifestants. Mary White-Kaba de son côté a fait une demande d’accès au rapport environnemental rédigé dans le cadre de cette construction.