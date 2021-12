Le Petit Dep grandit encore avec un dernier né dans Griffintown

Un nouveau café dépanneur Le Petit Dep ouvre ce mercredi 14 décembre 2021 au cœur du quartier Griffintown, dans le Sud-Ouest de Montréal.

Il s’agit du quatrième établissement Le Petit Dep qui s’installe à Montréal.

L’enseigne hybride, à la fois dépanneur et café, est notamment connue pour sa décoration éclectique et colorée. Et très souvent partagée sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Sur place les visiteurs peuvent acheter des produits alimentaires spécialisés, non disponibles dans les épiceries conventionnelles. Et déguster un café dit de type « troisième vague », c’est-à-dire méticuleusement choisi, travaillé, et traçable.

L’entrepreneuse Magda Slezak est à l’origine du concept Le Petit Dep et travaille en collaboration avec le superviseur Clément Julhès.

Un concept spécialement adapté pour Griffintown

Le nouvel établissement de Griffintown est tout spécialement adapté à l’environnement du bâtiment Kander. Il offre plus de places assises, dans un décor de style rétro et une verdure luxuriante aux accents turquoise.

Au-delà du traditionnel café, Le Petit Dep de Griffintown proposera aussi très prochainement aux clients du vin, de la bière et des cocktails.

Du côté de l’assiette, Le Petit Dep sélectionne des produits locaux tout en élaborant simultanément des recettes avec son propre chef.

Le menu propose toute une variété de sandwichs, de salades et de soupes. Mais il est aussi possible de déguster des plats chauds, tels que le hachis parmentier végétarien, la lasagne bolognaise et le Mac & Cheese aux champignons.

Pendant la saison estivale, Le Petit Dep sert également des glaces artisanales signées Les Givrés, des glaces végétaliennes, ainsi que des sorbets.

Le premier Le Petit Dep a vu le jour en 2015 sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Port de Montréal.



Le deuxième emplacement se situe également dans le Vieux-Port, sur la rue Saint-Sulpice, et le troisième est implanté dans le Carrefour Laval.