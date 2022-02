Depuis 17 ans, une fleuriste donne des fleurs pour les soins palliatifs

Cela fait 17 ans que la propriétaire de la boutique de fleurs La Quenouille – Le Loft dans Griffintown, Carolyn De Bien, vient déposer des bouquets pour les patients de la résidence de soins palliatifs Teresa Dellar, un moyen pour la fleuriste de leur donner un peu de joie.

Un bouquet de fleurs est une attention qui met toujours du baume au cœur, et Carolyn De Bien est bien placée pour le savoir. Cette fleuriste gère depuis plusieurs années la boutique La Quenouille – Le Loft, située sur la rue Ottawa à Griffintown.

Depuis le début des années 2000, elle dépose gratuitement des fleurs à la résidence de soins palliatifs Teresa Dellar, située dans l’Ouest-de-l’Île. «Je viens les déposer chaque semaine, je fais les changements de vase puis la résidence les dépose dans les chambres, pour les égayer.»

Une initiative qui réchauffe le cœur de certains patients en fin de vie. «J’ai reçu des appels des patients qui me remerciaient et me disaient qu’ils n’avaient jamais reçu de fleurs de leur vie, et que ça leur faisait tellement plaisir», explique la fleuriste.

Au sein de la résidence, on se réjouit de recevoir chaque semaine un nouvel arrivage de fleurs fraîches. «Les patients sentent qu’il y a une marque de respect et de dignité, et les fleurs amènent une ambiance plus chaleureuse. La nourriture, la musique, l’art, les fleurs, tout ça complète le soin et donne un certain sens de paix à nos patients», indique la directrice générale de la résidence Teresa Dellar, Dale Weil.

Récemment, Carolyn De Bien a lancé un appel de don de vases pour accueillir les fleurs destinées aux patients. Les citoyens intéressés peuvent venir les déposer directement à la boutique.