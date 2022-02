L’épicerie autogérée de Saint-Henri ouvrira le 23 février

Le collectif La DAL (Démarche alimentaire locale) annonce que l’ouverture de son épicerie autogérée DAL aura lieu le 23 février 2022, au 5106 Rue Notre-Dame Ouest, entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Rémi, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

En plus d’être un lieu d’échange et d’implication pour le quartier de Saint-Henri, l’épicerie DAL est un commerce autogéré par et pour les résidents de Saint-Henri Ouest, qui pourront se procurer sur place une grande variété de produits frais et de saison. L’objectif de l’épicerie autogérée est d’offrir une alimentation abordable, accessible et fraîche à la population.

Le Collectif La DAL a été formé il y a plus d’un an par des résidents de Saint-Henri, dans le but de répondre au problème de désert alimentaire dans le quartier.

Pour soutenir la création de l’épicerie, une campagne de sociofinancement avait été lancée via la plateforme solidaire La Ruche.