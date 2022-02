Comment créer un évènement festif dans Griffintown cet été

Les trois organisations Quartier de l’innovation Montréal, la SDC Les Quartiers du Canal et MR-63 Montréal invitent les résidents et les commerçants de Griffintown à participer à un atelier pour travailler ensemble sur un projet commun qui prévoit d’animer ce quartier du Sud-Ouest l’été prochain.

Cet atelier virtuel de cocréation nommé QI_Réflexion : Créativ’Été à Griffintown se tiendra le lundi 21 février 2022 de 15h à 18h30, et donnera l’occasion aux participants de partager leurs idées pour imaginer et créer un évènement estival, autour d’un thème. Il est possible de s’inscrire via un formulaire en ligne.

Ce sont des experts de la Factry, l’école des sciences et de la créativité dans le Sud-Ouest, qui animeront cette activité ludique et enrichissante, pour permettre de déterminer un projet structurant qui sera mis en place cet été par la SDC – Les Quartiers du Canal.

Les trois organisations Quartier de l’innovation Montréal, SDC Les Quartiers du Canal et MR-63 Montréal se sont rassemblées pour travailler en collaboration afin d’animer, dynamiser et renforcer le quartier de Griffintown. Ces différents acteurs misent sur l’innovation, la culture, le commerce et l’action citoyenne pour enrichir le territoire et co-créer un esprit de quartier commun.



Lors du premier comité riverain de Griffintown qui s’est tenu le 7 février dernier, une trentaine de personnes était présente pour débuter ce travail préparatoire qui vise à créer un quartier plus inclusif, vert et culturel.