Vers un Sud-Ouest plus vert et plus durable?

L’Arrondissement du Sud-Ouest invite ses habitants à répondre à un questionnaire de l’organisation Vivre en ville pour que ceux-ci puissent donner leur avis sur les solutions possibles pour mettre en place un Sud-Ouest plus vert et plus durable.

En participant à ce questionnaire en ligne qui dure de 5 à 10 minutes, les riverains peuvent se prononcer sur les transformations urbaines qui contribuent le plus, selon eux, à lutter contre les changements climatiques.

L’Arrondissement du Sud-Ouest pourra ainsi connaître les préoccupations de même que les perceptions de chacun face aux transformations urbaines et aux enjeux climatiques qui s’y rattachent.

Les résidents qui souhaitent répondre au questionnaire ont jusqu’au 6 mars pour le faire.

L’organisation d’intérêt public Vivre en ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables et stimule, par ses actions, l’innovation pour encourager le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.