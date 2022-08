La place des Arrimeurs inaugurée dans le Sud-Ouest

Le secteur de Griffintown est en pleine effervescence immobilière et continue en ce sens avec l’inauguration de la place des Arrimeurs. Il s’agit d’un espace public accueillant de plus de 1000 mètres carrés, veillant à rappeler l’histoire maritime des lieux.

3,7 millions de dollars ont été investis pour cette nouvelle place des Arrimeurs, située dans le secteur des bassins du Nouveau Havre, et qui a pour objectif également de diminuer les îlots de chaleur, puisque huit arbres, plus de 150 arbustes et plus de 1300 vivaces y sont plantés, ce qui en fait un vrai petit coin de verdure.

L’avènement de cette place des Arrimeurs est l’occasion de mettre l’art au-devant de la scène, puisque les parcs et places publiques localisés le long de la rue Ottawa accueilleront tous une œuvre d’art public, et c’est Réciprocités de l’artiste Marie-Michelle Deschamps qui sera la première œuvre à voir le jour.

Réciprocités vise à témoigner de l’échange entre le passé industriel des environs et le renouveau qui est en cours dans le secteur, et a été financé à parts égales par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en vertu de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

La place des Arrimeurs est la troisième place publique à voir le jour dans Griffintown, après la place des Débardeurs et la place des Aiguilleurs.